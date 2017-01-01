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Esnafa kolay kredi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2015 yılında kurularak faaliyetlerini sürdüren Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 6. basamaktan 5. basamağa yükselirken, esnafa daha kolay ve daha masrafsız kredi sunma imkanına kavuştu.

Besni esnafına hizmet için bu kooperatifi kurduklarına belirten Yeni Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, "Daha önce 6. basamakta idik. Girişimlerimiz sonucu 5. basamağa yükseldik. Böylelikle ekspertiz masrafları ortadan kaldırılmış oldu.Bize kredi talebinde bulunan esnafımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız" dedi.

Kooperatifin önümüzdeki dönemde kullandırdığı krediler açısından büyük başarı sağlayacağını da açıklayan Başkan İşitmen, "Daima esnafımızın yanında olacağız. Sorunlarınıza çözüm, taleplerinize cevap vermek için çabalayacağız. Sizlere hizmet etmek bizler için gurur olacaktır. Bu hizmet ve kredilerimizden sadece Besni merkezde değil, köy ve belde esnafımızda rahatlıkla faydalanacaklar. Kullandırdığımız hazine destekli bu kredilerde devlet faizin yarısını ödediği için kefalet kooperatifi olarak esnafımıza uygun kredi imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

(RK-AHM)



11.04.2017 09:35:37 TSI

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