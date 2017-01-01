11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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MHP İl Başkanı Baki Ersoy:

11 Nisan 2017 Salı, 09:32
MHP İl Başkanı Baki Ersoy:
MHP İl Başkanı Baki Ersoy:
- "Liderimizin sözü, bizim sözümüzdür"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, "Liderimizin sözü, bizim sözümüzdür" dedi.
MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, eski ve mevcut ilçe başkanları ve kadın kolları üyeleri ile referandum öncesinde bir araya geldi. Kentte bulunan bir düğün salonunda partililerle buluşan Ersoy, düzenlenen toplantının MHP Kayseri İl Teşkilatlarının tarihine geçecek bir toplantı olduğunu söyledi. Başkan Ersoy, "Uzun zamandır belki de eskisi ve yenisiyle, geçmişten geleceğe böyle bir toplantı düzenlenmemişti. Bu bize kısmet oldu. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. MHP'nin ve Türkiye'nin içerisinden geçmiş olduğu bugünlerde, bunu yapabilmek gerçekten her teşkilatın harcı değildir. Biz 16 ilçe teşkilatımız ile birlikte bunu başardık" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye her zaman destek verdiklerini kaydeden Ersoy, liderlerinin sözünün kendi sözleri olduğu belirtti. Ersoy, şunları söyledi:
"Tam 6 gün sonra referandumu hep birlikte yaşayacağız. Bugün burada toplanmış olmamızın önemi de bana göre bundan kaynaklanıyor. MHP'nin içerisinde 1 Kasım seçimlerinden sonra hep birlikte yaşadığımız hadiseleri hepimizi biliyoruz. Kimimiz liderimize dik duruş sergileyerek teşkilatımızın içerisinde kaldık. Lider, teşkilat ve doktrin paradigmasından yola çıkarak sapmadık ve ayrılmadık. Bizler ülkü ocaklarında büyümüş ülkücüler olarak, 'Bizler bu davaya mensubiyeti en yüksek şuurda duyan ülkücüleriz' dedik ve yerimizde durduk. Liderimizin hep arkasında olduk. Bugün de bizim liderimiz 'Evet' diyor. Bizlerde Allah'a şükür 'Evet' diyoruz ve liderimizin sözü, sözümüzdür duruşuyla hareket ediyoruz. 'MHP'nin tabanında sıkıntı var' diyenler, bugün gelecekler ve bu toplantıyı görecekler."
(AG-AÖ-Y)

11.04.2017 09:40:26 TSI
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