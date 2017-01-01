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Saruhanlı'da uçurtma şenliği



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Saruhanlı'da düzenlenen uçurtma şenliğinde, küçük çocuklar hem aileleriyle piknik yaptı hem de birbirinden renkli uçurtmaları uçurarak gönüllerince eğlendi.

Saruhanlı'da Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu resim öğretmeni Bilen Kukul öncülüğünde uçurtma şenliği düzenledi. "Uçurtma şenliğinde öğrenciler, eğitimciler ve veliler bir araya geldi. Şenlik katılımcıları hem piknik yaptı, hem uçurtmalarını uçurdu hem de geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak güzel vakit geçirdiler. Güzel geçen havaları böyle şenliklerle değerlendirdiklerini söyleyen Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Bilal Çankaya, "Havanın güzel olması ve rüzgarın ahenkli esmesiyle öğrenciler rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salarak doyasıya eğlendiler ve baharı karşıladılar. Dünyadaki değişim ve gelişime paralel olarak çocuk oyunlarının değişimi de olağandır. Geçmiş yıllarda oynanan oyunların önemli bölümü şu anda zaman aşımına uğrayarak yok oldu. Bu bağlamda okulumuz resim öğretmeni Bilen Kukul öncülüğünde geleneksel oyunlarımızı yaşatmak, öğrencilerimizi sanal alemden uzaklaştırmak, kaliteli vakit geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla uçurtma şenliği organizasyonu düzenledik" dedi.

(AŞ-AY-Y)



11.04.2017 09:43:58 TSI

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