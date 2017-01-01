11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta bağcılık organik tarımla gelişecek

11 Nisan 2017 Salı, 09:37
Tokat'ta bağcılık organik tarımla gelişecek
Tokat'ta bağcılık organik tarımla gelişecek
- Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer:
- "Bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istiyoruz"

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istediklerini söyledi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bağcılığın geliştirme projesi kapsamında düzenlenen programda Necip, Kat, Akbuğday, Kalaycık ve Çarıksız köylerinin yanı sıra Şenyurt Beldesindeki çiftçiler organik tarım konusunda bilgilendirildi. Turhal Kaymakamlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yakından takip eden Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, organik tarım ile birlikte çiftçilerin ürün verimlerinin ve gelirlerinin artmasını hedeflendiklerini söyledi. Kaymakam Üçer, bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istediklerini ifade ederek, "Bu yüzden bu toplantılarımızı yaptık. Ayrıca yine bu bölgemizle sınırlı olmak kaydıyla sertifika sürecinin ilk iki yılını Turhal Kaymakamlığı olarak biz finanse edeceğiz" dedi.
Düzenlenen toplantılara Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'in yanı sıra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Gürçay, Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon firması yetkilileri ve çiftçiler katıldılar.
(Nİ-GF-Y)

11.04.2017 09:45:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tokat'taki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL

TOKAT'TAKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Tokat Ticaret Borsası
YEREL

TOKAT TİCARET BORSASI
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ

Tokat'ta Polis Haftası kutlandı
YEREL

TOKAT'TA POLİS HAFTASI KUTLANDI
AK Partili Aslan'dan 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit edenlere sert tepki
YEREL

AK PARTİLİ ASLAN'DAN 'EVET' DİYENLERİ DENİZE DÖKMEKLE TEHDİT EDENLERE SERT TEPKİ
Öğretmenlerin bulunduğu minibüs devrildi: 7 yaralı
YEREL

ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU MİNİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI
Niksar'da Polis Haftası kutlandı
YEREL

NİKSAR'DA POLİS HAFTASI KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Trafik sigortasında tavan belli oldu!
İŞ-YAŞAM

SİGORTADA TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

 1
  • 2 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Davetlilere büyük şok! Ünlü çift evlendikten 2 saat sonra boşanma kararı aldı...