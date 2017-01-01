YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'ta bağcılık organik tarımla gelişecek

Tokat'ta bağcılık organik tarımla gelişecek

- Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer:

- "Bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istiyoruz"



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istediklerini söyledi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bağcılığın geliştirme projesi kapsamında düzenlenen programda Necip, Kat, Akbuğday, Kalaycık ve Çarıksız köylerinin yanı sıra Şenyurt Beldesindeki çiftçiler organik tarım konusunda bilgilendirildi. Turhal Kaymakamlığı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yakından takip eden Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, organik tarım ile birlikte çiftçilerin ürün verimlerinin ve gelirlerinin artmasını hedeflendiklerini söyledi. Kaymakam Üçer, bağcılık projesini organik tarım kapsamında genişletmek istediklerini ifade ederek, "Bu yüzden bu toplantılarımızı yaptık. Ayrıca yine bu bölgemizle sınırlı olmak kaydıyla sertifika sürecinin ilk iki yılını Turhal Kaymakamlığı olarak biz finanse edeceğiz" dedi.

Düzenlenen toplantılara Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'in yanı sıra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Gürçay, Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon firması yetkilileri ve çiftçiler katıldılar.

(Nİ-GF-Y)



11.04.2017 09:45:40 TSI

NNNN

