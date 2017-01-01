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Hızlı tren hattı Düzce'ye yeni fırsatlar sunacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'de düzenlenen 'Hızlı Tren Paneli-Gelecek Nesiller İçin Refah: RaHat' başlıklı programda, hattın turizm, yerleşim ve tarım gibi birçok açıdan ile önemli fırsatlar sunacağı belirtildi.

'Hızlı Tren Paneli-Gelecek Nesiller İçin Refah: RaHat' başlıklı program, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği işbirliğiyle düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdür Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu, protokol üyeleri, konusunda uzman yerli ve yabancı konuklar, öğretim elamanları, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı ulaşım imkanı sağlayabilecek olası yüksek hızlı tren yatırım sürecinin konuşulduğu programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptı. Hızlı tren konusunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Çakar, programla konunun bilimsel, akademik ve teknik boyutlarının aktarılacağını ifade etti. Prof. Dr. Çakar, "Düzce Üniversitesi, bölgenin sürdürülebilir kalkınması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesi ve Düzce'de kurulması planlanan Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi için milli, yerli ve evrensel oyuncak üretimine destek verilmesi gibi projeleri bu çalışmalara örnek gösterebiliriz. Düzce Üniversitesi, 30 bin öğrenci sayına ulaştığı ve 5 yıl içinde 50 bin öğrenci potansiyeli öngörüyoruz. Bu rakamlarla Düzce'nin öğrenci kenti olmaya aday. Düzce'nin geçmişiyle, coğrafi konumuyla, teknik ve güvenlik boyutlarıyla hızlı tren projesine en uygun şehir olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi'ne hızlı tren konusuna sahip çıktığı için teşekkür ederek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi ile önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Keleş, "Proje için ciddi bir farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi. Yol, medeniyettir. Düzce de avantajlı bir noktada. Düzce'de havaalanı, deniz limanı ve hızlı tren yolu gibi projelerin hayata geçirilebilmesi için bu konuların konuşulması gerekiyor. Düzce'den bir hızlı tren hattının geçmesini istiyoruz. İstanbul-Ankara arası hızlı tren projesi için en iyi hat, Düzce-Bolu hattı. Bu konuda elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

Başkan Keleş'in ardından kürsüye davet edilen Düzce Milletvekili Ayşe Keşir da Düzce'nin lokasyon olarak hızlı tren yatırımına oldukça uygun bir şehir olduğunu ifade etti. Keşir, "Projenin turizm, yerleşim ve tarım gibi birçok açıdan Düzce'ye önemli fırsatlar sunacak. Bu konuda Düzce'nin konumunu değerlendirmek istiyoruz. Düzce Üniversitesi'nin diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini önemsiyoruz. Programın çıktılarının hızlı tren projesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının sonrasında programın oturumlar bölümüne geçildi. Hızlı nüfus artışı, sanayi hacminin gelişmesi ve toplumsal gereksinimler sebebiyle Ülkemizde ulaşım ihtiyaçlarına en iyi cevap verebilen hızlı tren konusunun ele alındığı program, uzmanların sunumlarıyla devam etti. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur'un başkanlığını yaptığı "Hızlı Tren Teknolojilerinde Japonya Tecrübeleri ve Deprem Riski" başlıklı oturumda Tokyo Institute of Technologoy'den Prof. Dr. Shigeru Kakumoto ve Japanese Railways şirketinden emekli Eiji Nakatsu, 50 yıl önce Japonya'da hayata geçirilen hızlı tren projesi ile dünyanın farklı şehirlerinde yapımı gerçekleştirilen hızlı tren çalışmaları hakkında önemli tecrübeler paylaştılar. Örnek projeleri teknik, zemin etüdü, güvenlik ve maliyet gibi birçok açıdan değerlendiren yabancı bilim insanları, konuyla ilgili bilimsel birikimlerini katılımcılara aktardılar.

Panelin son konuşmacısı olan Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Yüksek Hızlı Tren ve Depremler" konulu bir sunum yaptı. Depremlerin demiryollarında yol açtığı hasarlar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Erdik, köprü, viyadük ve tünellerin çok iyi bir şekilde tasarlanması ve depreme karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Program sonunda TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu, bir konuşma gerçekleştirdi. Demiryollarının tarihsel gelişiminden bahsederek sözlerine başlayan Murtazaoğlu, TCDD'nin kurumsal yapısıyla ilgili bilgiler vererek Türkiye'nin toplam 12 bin 532 kilometrelik demiryolu hattına sahip olduğu bilgisini paylaştı. 2004 yılından günümüze bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının inşa edildiğini söyleyen İsmail H. Murtazaoğlu, 2016 yılında yaklaşık 6 milyon yolcunun hızlı trenle taşındığını sözlerine ekledi.

Bin 906 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı ile bin 42 kilometrelik hızlı tren hatlarının yapımının devam ettiğini dillendiren TCDD Genel Müdür Yardımcısı, 2023 vizyonunda 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı tren, 8 bin 500 kilometrelik hızlı tren ve 1000 kilometrelik konvansiyonel hat olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik demiryolu hattına ulaşma hedefi olduğunu kaydetti. Milli demiryolu sanayisi ile ARGE projelerinin desteklenmesi çalışmalarına da değinen İsmail H. Murtazaoğlu, demiryollarının ekonomik ve sosyal açıdan katkıları hakkında bilgilendirmede bulunarak konuşmasını noktaladı.

Yüksek hızlı tren konusunun ulusal ve uluslararası boyutlarıyla değerlendirildiği "Hızlı Tren Paneli - Gelecek Nesiller İçin Refah: RaHat" başlıklı program, hediye ve teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

(TT-GY-Y)



11.04.2017 09:48:18 TSI

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