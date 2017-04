YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Zorluklara rağmen hız kesmeden çalıştık"

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nisan ayı meclis toplantısında 2016 yılı faaliyet raporuna ilişkin açıklamalar yaptı. Ülke gündeminde yaşananlar nedeniyle zor bir yılı geride bıraktığımızı ifade eden Başkan Mustafa Çelik, buna rağmen çalıştıklarını ve yatırımda rekorlar kırdıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2016 yılı faaliyet raporu ile ilgili mecliste yaptığı konuşmada her açıdan zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 15 Temmuz 2016'da Türk tarihinin en hain kalkışmasının yaşandığını ifade etti. Yapılan saldırıları birlik beraberlikle aştığımızı dile getiren Başkan Çelik, "Şükürler olsun ki, her türlü tehditte bir ve beraber olmayı başaran aziz milletimiz sayesinde saldırıların hepsini bertaraf ettik. Yapılan saldırılar nedeniyle ülke olarak enerjimizi öncelikle güvenliğimiz için harcadık; ama buna rağmen ancak güçlü olduğumuz sürece bu saldırılara karşı koyabileceğimiz bilinciyle yatırımda hız kesmedik. Belediye olarak, 15 Temmuz'un hemen ertesinde dahi temeller attık ve açılışlar yaptık" dedi.

"ŞEHRİN HER YERİNDE BÜYÜKŞEHİR VAR"

2016 yılında şehrin hemen her bölgesinde Büyükşehir'in olduğunu ve çok geniş bir sahada çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Sadece büyük projeler için 550 milyon 526 bin TL'lik yatırım yaptık. Alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ'nin, 2016 yılı yatırımı 126 milyon TL oldu. Büyük ortağı olduğumuz Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi'nin yatırımı önceki yıla göre yüzde 20-30 oranında artarak 100 milyon TL'ye yaklaştı. İştiraklerimizden Kayserigaz doğal gazı ilçelere ulaştırmak için çok büyük yatırımlar yaptı ve bu yatırımlarını sürdürüyor. Alt yapı şirketleri yerin altında yoğun bir şekilde çalışırken üst yapıda da diğer yatırımcı birimlerimizle büyük bir gayret gösterdik. Bu yatırımlarımızın bir bölümünü 4 Aralık 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımızın katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmete açtığı 586 milyon TL'lik yatırımların 242 milyon TL'sinin Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı yatırımcı kuruluşların yatırımları olması bizleri gururlandırdı" diye konuştu.

2016 yılındaki "Hedef 2023" toplantısında açıkladığı yeni vizyona atıfta bulunarak bu vizyon doğrultusunda bir çok alanda yatırım üstüne yatırım yaptıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni vizyonumuzun 'Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim' olduğunu vurgulamıştık. Şehrimizi çok daha konforlu ve huzurlu bir hale getirmek, ilçelerimizle şehir merkezi arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak ve şehrimizi geleceğe taşımak için ifade ettiğim vizyon doğrultusunda çalıştık. 2017 yılını ulaşım yılı ilan ettik; ama geçen yıl da ulaşım önceliklerimiz arasındaydı. Ulaşım ve toplu taşıma konusunda çok önemli yatırımlar yaptık. Öncelikle Kocasinan Bulvarı üzerindeki katlı kavşakları tamamlayarak hizmete açtık. Katlı kavşaklar 80 milyon TL'lik bir yatırımdır. Toplu ulaşım için sözleşmesini yaptığımız 30 raylı sistem aracını teslim aldık ve bir bölümünü hizmete sunduk. Tamamen yerli tasarım olan yeni raylı sistem araçlarımızın hizmete sunulmasıyla geçici olarak kiraladığımız eski araçları geri çektik. Raylı sistem araçlarının yanı sıra 50 otobüsün alımını gerçekleştirdik. Bir taraftan da yeni yollar için çalışmalara başladık. Başta Gültepe Bulvarı olmak üzere birçok yerde yeni yollar için gayretli bir çalışma gerçekleştirdik. Yeni yollar açarken şehir merkezindeki bazı yollarımızın bir şerit genişletilmesini sağladık. Ayrıca bazı kavşak düzenlemeleri yaptık. Yol genişletme ve kavşak düzenlemelerimizle birlikte trafik akışını yüzde 40-50 oranında iyileştirdik. 2016 yılında Kentsel Dönüşüm konusunda da önemli çalışmalar yaptık. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımızı oluşturduk ve Kentsel Dönüşüm Master Plan çerçevesinde çalışmalar yürüttük. Bu anlamda şehrimiz için çok önemli bir proje olan ve belediyemiz tarihinin en büyük projelerinden biri durumunda bulunan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabı için anlaşmalara başladık ve bu anlaşmaları tamamladık. Yakında Sahabiye'de temel atacağız."

"EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ"

Sık sık vurguladığı insana yatırım konusuna da dikkat çeken Başkan Mustafa Çelik, "İnsanımızın daha donanımlı olması için çok büyük gayretler gösteriyoruz. Gelecek nesillerimizin daha başarılı olması için adeta Milli Eğitim Bakanlığı gibi çalışmalar yaptık. İhtiyaç duyulan bölgelerde beş ayrı okul yaparak eğitim öğretimin hizmetine sunduk. Anadolu'da marka haline gelen KAYMEK kurslarımız sayesinde binlerce vatandaşımıza sanat ve mesleki eğitim kursları verdik. Yine binlerce öğrencimize takviye kurs imkanı sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi ilçelerimize de götürmeye başladık. 11 ilçemiz ve bir mahallemizde kadın ve gençlik merkezleri hizmete açtık. Yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri o ilçelerin en prestijli binası oldu. İlçelerimize kadın ve gençlik merkezlerinin yanı sıra meydan düzenlemeleri, parklar, kapalı Pazar yerleri, spor tesisleri, yollar gibi yatırımlar yaptık. Ayrıca ilçelerimizde tarım ve hayvancılığı desteklemek için Türkiye'de ilk olan projeleri hayata geçirdik. Yine eğitim ve insana yatırım için 800 kişilik kütüphane yaparak şehrimizin hizmetine sunduk. Belsin'deki kütüphanemizi kapasitesini iki katına çıkararak 300 kişilik modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Hem eğitime katkı sunması hem de Kayseri'nin cazibe merkezi hüviyetini sürdürmesine yönelik bir yatırıma imza atarak Kayseri Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. Bilim Merkezi şehrimiz için çok önemli bir yatırım oldu. Bu merkezimiz çevre illerden de ziyaretçi akınına uğruyor. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın spor yapmasına imkan sağlayacak yeni tesisler yaptık ve yeni projeler başlattık. Geçen yaz 11 bin öğrencimize spor okullarında spor yapma imkanı sağladık. Kitle sporları ile on binlerce vatandaşımıza spor yapma imkanı sunduk. Öte yandan Kayseri Kalesi'nde yapacağımız kültür merkezi projesini sürdürürken iç kalede kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başladık. Organik Bahçe projemize başladık ve büyük ölçüde tamamladık. Şehir Mezarlığımızda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerinin sonunda 2017 yılında çok daha fazla yatırım yapacaklarını belirterek meclis üyeleriyle birlikte şehre daha iyi hizmet etmek için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

