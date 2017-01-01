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Başkan Hiçyılmaz Engelli İstihdamı Seminerinde Konuştu: "İş dünyası olarak istihdamın artırılması noktasında gayret göstermemiz gerekiyor"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen Engelli İstihdamında İş ve İşlemler konulu seminer, Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "İş dünyası olarak, istihdamın artırılması noktasında gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Düzenlenen seminere; İŞKUR Engeli İstihdamı Uzmanı Songül Tufan, İş ve Meslek Danışmanları Canan Gonca Altınordu ve Tuğba Erdoğan ile Kayseri Ticaret Odası üyeleri katıldı.

Seminer programının açılışında konuşan Hiçyılmaz, "Günümüzde işsizlik çok önemli bir konu. İşsizlik sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde, hatta gelişmiş ülkelerde dahi önemli bir sorun olup, işsizliğin çözümüyle alakalı çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de işsizliğin 2016 yılında yüzde 11 civarında çıktığını belirten Hiçyılmaz, "Bu, ülke olarak hiç arzu etmediğimiz bir durumdur. Bu rakamın daha aşağılara çekilmesi ve istihdamın artırılması noktasında hükümetin sağladığı birçok destek bulunmaktadır. Bu destekler, teşvikler bir taraftan verilirken, bir taraftan istihdamın artırılması noktasında gayretler gösterilmektedir. İş dünyası olarak, bizim bunları takip edip, verilen destek ve teşvikleri iyi değerlendirip, yatırım yapmamız ve istihdamın artırılması noktasında gayret göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, "Son yıllardaki hiçbir hükümet, son hükümet kadar destek ve teşvik vermemiştir. Uzun yıllardır ticaretin içerisindeyim. Dönem dönem elbette krizler yaşandı. İnişli çıkışlı zamanlar yaşadık. Şu dönemde verilen destekler hiçbir dönem verilmedi" şeklinde konuştu.

Kayseri'de 70 bine yakın engellinin bulunduğunu ve kayıtlarda bunların 30 bininin erkek, 40 bin kadarının da kadın olarak göründüğünü belirten Hiçyılmaz, "2015 verilerine göre 2 bin 500 engelli istihdam edilmiş durumdadır. Engellilerin sosyal hayat içerisinde istedikleri noktada olabilmeleri bakımından, kendi hayatlarını normal şartlarda idame ettirilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle bu noktada iş arayan engellilerimizin mutlaka istihdam edilip, diğer insanlarla beraber aynı şartlara sahip olmalarını hissettirmemiz gerekir" dedi.

Başkan Hiçyılmaz'ın konuşmasının ardından İŞKUR uzmanları tarafından sunum eşliğinde engelli istihdamına yönelik iş ve işlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

(AÖ-Y)



11.04.2017 09:54:58 TSI

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