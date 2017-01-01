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Balta "16 Nisanı bayram kılalım"

11 Nisan 2017 Salı, 09:52
Balta "16 Nisanı bayram kılalım"
Balta "16 Nisanı bayram kılalım"
- AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:
- "Halkımızın 'Evet'e olan teveccühünü her ortamda görüyoruz"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, referandum çalışmalarını Trabzon'un Ortahisar ve Sürmene ilçelerinde sürdürdü.
16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, parti teşkilatı ile birlikte vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. İlk olarak Trabzon'un Sürmene ilçesinde sanayi esnafını ziyaret eden Balta " Halk oylamasına sayılı günler kaldı. Uzun bir zamandır çalışmalarımızı milletimiz ile birlikte yürütüyoruz ve her kesimden Trabzonlu hemşerimizle birlikte olduk. Biz 14 yıl önce bu millete bir söz verdik. Biz bu millete hizmetkar olmaya söz verdik. Bizim derdimiz millet, davamız millet. 16 Nisan'da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmaması için 'Evet' oyu vermemiz gerekiyor. Halkımızın 'Evet'e olan teveccühünü bizler her ortamda görüyoruz. Şuana kadar elde ettiğimiz sonuçlardan aldığımız teveccühten ve milletimizin anayasa değişikliğine ilişkin yaklaşımdan son derece memnunuz. Allah'a şükür değişikliğin ana ruhu ve esası anlaşılmış durumda. Sanıyorum muhalefette görüyor ki daha fazla gerginleşiyor. Halkı daha fazla tehdit eder hale geliyor. Geçtiğimiz günlerde Maçka'da yaşanan olay bunun en büyük göstergesidir. Halkımız bunlara 16 Nisan'da cevabı 'Evet' olarak verecektir" dedi.
Daha sonra Ortahisar ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren Milletvekili Balta Uzunsokak'ta 'Evet' broşürü dağıttı. Özellikle gençlerle ilgilenen Balta "18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı getirilmesiyle temsil tabanı genişleyecek, toplumun her kesimine temsil fırsatı getirilecek. Biz gençlerimize güveniyoruz. 18 yaşındaki gençlerimizin seçilme hakkı karşısında muhalefet edenler gençlere güvensizliklerini beyan ediyorlar. Biz Asım'ın nesli diye tarif ettiğimiz gençlerimizin basiretlerine, ilmine, ufkuna ve yüreklerine geleceğimizi teslim ediyoruz. 16 Nisan'da herkesin ve her kesimin mutlaka sandığa giderek iradesini ortaya koymalı. Aman sandıkları ihmal etmeyin. Sandıklara gidin oyunuzu mutlaka kullanın. Telefonlarla da dost, ahbap herkesi arayalım, onları da teşvik edelim. Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 16 Nisan'ı bayram kılalım" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

11.04.2017 10:00:52 TSI
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