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Demiraslan'dan Körfez'de sandık çağrısı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve teşkilat yönetimi referanduma sayılı günler kala ziyaretlerine körfez ilçelerinde devam ediyor.

Çalışma temposundan ödün vermeyen Başkan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri ilk günkü hızla vatandaşları bilgilendirmek adına Edremit, Altınoluk, Zeytinli ve Akçay'da halkla bütünleşti.

Vatandaşlarla bire bir görüşme yaparak samimi görüntüler veren Başkan Demiraslan, referanduma bir haftadan az kala Akçay halkına yeni anaysa değişiklik maddelerini tek tek anlattı. Bilindiği üzere yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de seçimlere ya da halkoylamalarına yaklaşıldıkça vatandaşlarımızın bir bölümünde kararsızlık oranı azımsanmayacak derecelere çıkabiliyor.

Bu doğrultuda İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ekibi kararsız kalan vatandaşlara en net şekilde maddelerin gerekliliği ve getireceği faydalardan bahsederek referandum sabahı sandık başında görevlerini yerine getirmelerini rica etti.

Başkanlık Sisteminin tek adamlığa yol açacağı konusunda endişelerini dile getiren vatandaşlara, Başkan Demiraslan net cevaplar vererek, yeni sistemde tüm yetkilerin başkanda olmadığını söyledi. Meclisin sorumluluğunun daha da artarak devam ettiğini dile getiren Av. Demiraslan, Başkanı denetleme görevi mecliste devam etmekte. Başkan Kanunlar dışında hareket edip kararname ya da kanun çıkaramaz. Hepimiz biliyoruz ki kanunları da yüce meclisimiz çıkarmaktadır, şeklinde konuştu.

Yeni sistemde seçilme Yaşının 18'e düşürülmesi ve milletvekili sayısının arttırılması konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Demiraslan, "AK Parti iktidara geldiğinden bu yana gençlerimize ne kadar önem verdiğini birçok kez kanıtladı. Hamdolsun yarınlarımız olan evlatlarımız bizi utandırmayarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Bu doğrultuda seçme hakkına 18 yaşında sahip olan gençlerimize seçilme hakkını da 18 yaşında vereceğiz ki yaşanan haksızlık ortadan kalksın. Bir de bazı kesimlerde yanlış bir algı var. Meclis 18 yaşında vekillerle dolup taşmayacak. Bu gün bile meclisimizde genç yaşta meclise girebilen kaç vekilimiz var? Milleti temsil etme yetkinliğine ve donanımına sahip olabilen yani haketmiş olan gençlerimiz bu göreve layık olacak" dedi.

(TS-EME)



11.04.2017 10:10:00 TSI

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