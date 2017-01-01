11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dürdane Yalar, AK Partili kadınlarla ev toplantıları yapıyor

11 Nisan 2017 Salı, 10:08
Dürdane Yalar, AK Partili kadınlarla ev toplantıları yapıyor
Dürdane Yalar, AK Partili kadınlarla ev toplantıları yapıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 25'inci dönem milletvekili adayı Dürdane Yalar, referandum çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesinde ev toplantılarını sürdürüyor.
AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hareket eden Dürdane Yalar 5 Nisan Mahallesi'nde ev toplantıları yaparak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 18 maddeyi kapsayan halk oylaması konusunda kadınları bilgilendirdi. Gittikleri evlerde kadınlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi veren Yalar ve Alakuş, Türkiye'nin artık sisteminin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu ve daha güvenli, yaşanabilecek bir ülke için herkesin sandığa giderek evet oyu kullanması gerektiğini anlattı.
(İHA-AKK-Y)

11.04.2017 10:16:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gezer, Bağlar'ı didik didik geziyor
YEREL

GEZER, BAĞLAR'I DİDİK DİDİK GEZİYOR
Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür konferansı
YEREL

DİYARBAKIR TÜRKİYE'NİN MÜHRÜDÜR KONFERANSI
Silvan'da 'İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor' projesi
YEREL

SİLVAN'DA 'İMAM HATİPLİLER İYİLİKTE YARIŞIYOR' PROJESİ
Diyarbekirspor'da galibiyet sevinci
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi
YEREL

DİYARBAKIR'DA 3 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Başkan Atilla'dan DTB'ye ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN DTB'YE ZİYARET
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla:
YEREL

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CUMALİ ATİLLA:
Ücretsiz sinema günleri nisan programı başladı
YEREL

ÜCRETSİZ SİNEMA GÜNLERİ NİSAN PROGRAMI BAŞLADI
&quot;Güçlü Türkiye için tam destek&quot;
YEREL

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN TAM DESTEK"
Dicle Elektrik, Diyarbakır'da 9 bin sokak lambasını yeniledi
YEREL

DİCLE ELEKTRİK, DİYARBAKIR'DA 9 BİN SOKAK LAMBASINI YENİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Trafik sigortasında tavan belli oldu!
İŞ-YAŞAM

SİGORTADA TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

 1
  • 2 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Davetlilere büyük şok! Ünlü çift evlendikten 2 saat sonra boşanma kararı aldı...