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Edremit'te edebiyat rüzgarları esiyor



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde edebiyata ve edebiyatçılara dikkat çekmek ve bu alanda yeni çalışmalar üretmek amacıyla hazırlanan BENGi projesi "Sosyal Kültürel Etkinlikler" kapsamında devam eden "Edremit'te Edebiyat Rüzgârları" projesi kapsamında 7 lise tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmalardan dördüncüsü olan "Bir Bilim Adamının Romanı Kitap Okuma Yarışması" ödül töreni Şehit Mustafa Serin Fen Lisesinde gerçekleşti.

Şehit Mustafa Serin Fen lisesinde gerçekleşen sınava ilçemiz okulları büyük ilgi gösterdi. 91 öğrencinin katıldığı sınavda öğrenciler çoktan seçmeli 50 soruya cevap verdiler. Jüri üyeleri Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kadriye Vural, Körfez Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hülya Parıltan Yağcı,Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ahmet Yener yaptıkları değerlendirme sonucunda; Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi'nde Aylin Kalabak birinci oldu. Öğrencilere ödülleri Şehit Mustafa Fen Lisesinde düzenlenen törenle verildi. Törende birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencileri ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey'den aldılar. Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Müdürü İsmail Yurdakul öğrencileri tebrik ederek derece alan öğrencilerin okul müdürlerine plaket verdi.

(EME)



11.04.2017 10:22:40 TSI

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