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SAÜ'de geleneksel bahçe sohbetleri başladı



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Dil Grubu (Multekâ Lugati'd-Dât) öğrenci topluluğu tarafından her yıl bahar döneminde düzenlenen geleneksel 'Arapça Bahçe Sohbetlerinin bu yılki halkaları İlahiyat Fakültesi Arapça hocalarından Okt. Nada Antar'ın konuşması ile başladı.

'Senehramu yevmen mâ' (Bir gün yaşlanacağız) başlığını taşıyan sohbette Okt. Nada Antar gençliğin öneminden ve iyi değerlendirilmesi gerektiğinden bahsetti. Ganimet kabul edilmesi gereken beş şeyden birinin gençlik olduğunu söyleyen Antar, gençlerden vakitlerini düzenlemelerini ve kendilerine hedef koymalarını istedi. Onlara sahip oldukları teknoloji gibi nimetleri hatırlattı ve vakti değerlendirmenin yollarından bahsetti. Programın sonunda yapılan çekilişle, katılan öğrencilere kitap hediye edildi. Sohbet hava şartlarından dolayı kulüp evinde gerçekleştirildi. Beş hafta sürecek Arapça sohbet dizisinde bu hafta Dr. Amir Mirza Nadir tarafından 'Hz. Muhammed (s.a.v.)'in hadislerinde İslam Medeniyeti' konusu işlenecek. İlerleyen haftalarda 'İslam'da tefekkür', 'Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sünnetleri' gibi konuların Arapça olarak anlatılması planlanıyor

(BCT-İÇ)



11.04.2017 10:25:22 TSI

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