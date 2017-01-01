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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da Cem Adrian coşkusu

11 Nisan 2017 Salı, 10:21
Van'da Cem Adrian coşkusu
Van'da Cem Adrian coşkusu

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da sahne alan Cem Adrian, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Vanlı organizatör Emrah Arlı tarafından bir otelde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Cem Adrian sahne aldı. Adrian, seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Van'a üçüncü kez geldiğini belirten ünlü sanatçı, hayranlarıyla buluşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.
Gece geç saatlere kadar devam eden konserde duygulu anlar yaşayan vatandaşlar ise, konserden dolayı organizatör Emrah Arlı'ya teşekkür ederek, bu tür konserlerin sık sık kentte düzenlenmesi gerektiğini söylediler.
(ATL-MSA-Y)

11.04.2017 10:28:52 TSI
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