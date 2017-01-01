11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Genç Çiftçilere 30 bin Hibe Desteği" bilgilendirme toplantısı

11 Nisan 2017 Salı, 10:21
Genç Çiftçilere 30 bin Hibe Desteği" bilgilendirme toplantısı
Genç Çiftçilere 30 bin Hibe Desteği" bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezinde muhtar ve vatandaşlara "Genç Çiftçilere 30 bin Hibe Desteği" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Genç Çiftçi Proje Yürütme Birim Başkanı Abuzer Sağdıç, Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Korkut, Barış Ekinci Ziraat Mühendisi, Ahmet Çağrı Erşehince Veteriner ve Kırklareli Süt Birliği Başkanı Hüseyin Demircan "Genç Çiftçi Projesi" hakkında bilgilendirmelerde bulundular.
Toplantıda bilgilendirmede bulunan Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Korkut, başvurunun 7 Nisan tarihinde başladığını ve 5 Mayıs mesai saati bitimine kadar devam edeceğini kaydetti. 5 Mayıs tarihinde başvuruların sona ereceğini söyleyen Korkut, "Başvurular öncelikle bakanlık tarafından hazırlanan web yazılım gencciftci.tarım.gov.tr programından yapılabilir. Genç çiftçiler çıktıları projeyi ve istenilen belgeleri ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılacaktır" dedi.
(KA-MEF-Y)

11.04.2017 10:29:26 TSI
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