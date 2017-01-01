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Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

11 Nisan 2017 Salı, 10:22
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi işleminin her aşaması ciddi tecrübe gerektiren hassasiyete sahip olduğunu ifade ederek, "Saç ekiminin en önemli noktası ön saç çizgisine doğallığın verilebilmesidir" dedi.
Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekerek, "Saç ekimi işleminin her aşaması ciddi tecrübe gerektiren hassasiyete sahiptir fakat saç ekiminin en önemli noktası ön saç çizgisine doğallığın verilebilmesidir. Saç çizgisini oluşturacak olan uzmanın el becerisinin yanı sıra sanatsal kişiliğini de ortaya koyması gerekmektedir" diye konuştu.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, ön saç çizgisi oluşturulurken kişinin açıklığı, verici bölgeden alınan graftlerin miktarı, kişinin yaşı ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydederek, "En çok tercih edileni ise ölçülerek belirlenendir. Çünkü anatomik olarak her kişinin kafa yapısı farklı, olduğu için bizi yanıltabilir bu açıdan en sağlıklısı ölçüm metodunu kullanmaktır. Saç köklerinin beslenebilmesi için saç köklerinin yerleştirileceği mikro kesilerin (kanalların) ekilecek olan greftlerin çapında olması gerekmektedir. Saç köklerinin yerleştirileceği mikro graftlerin açıları dökülme olmadan önceki mevcut olan saçların yönünde açılmalıdır. Verici bölgeden alınan saç köklerinin çapı ve uzunluğu hesaplanarak, kanal açmak için kullanılan lateral slitin çapı ve uzunluğu ayarlanmalıdır. Kişiye özel kanal açıcılar kullanılmalıdır. Bir ekimin doğal olup olmadığı en çok saç çizgisine bakarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle size uygulanan saç çizgisi ekimin en önemli aşamalarındandır. Erkeklerde hafif V şeklinde gelen doğal bir saç çizgisi vardır ve bu saç çizgisi her kişide farklı bir yön bulunmaktadır. Başarılı bir ekimde bu yöne dikkat edilerek ve doğal saç çizginiz oluşturulur" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

11.04.2017 10:30:49 TSI
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