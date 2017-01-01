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Demiraslan'dan körfezde sandık çağrısı



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve teşkilat yönetimi referanduma sayılı günler kala ziyaretlerine körfez ilçelerinde devam ediyor. Demiraslan 16 Nisan referandum günü vatandaşlardan sandık başında en doğru kararı vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

16 Nisan referandumuna sayılı günler kala çalışma temposuna ara vermeden devam eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri Edremit, Altınoluk, Zeytinli ve Akçay'da halkla bütünleşti. Vatandaşlarla bire bir görüşme yaparak samimi görüntüler veren Başkan Demiraslan, yeni Anayasa değişiklik maddelerini tek tek anlattı. Demiraslan ve ekibi kararsız kalan vatandaşlara en net şekilde maddelerin gerekliliği ve getireceği faydalardan bahsederek referandum sabahı sandık başında görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Başkanlık sisteminin tek adamlığa yol açacağı konusunda endişelerini dile getiren vatandaşlara cevap veren Demiraslan, yeni sistemde tüm yetkilerin başkanda olmadığını söyledi.

Meclisin sorumluluğunun daha da artarak devam ettiğini dile getiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, "Denetleme görevi mecliste devam edecek. Başkan Kanunlar dışında hareket edip kararname ya da kanun çıkaramaz. Hepimiz biliyoruz ki kanunları da yüce meclisimiz çıkarmaktadır" şeklinde konuştu.

Yeni sistemde seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ve milletvekili sayısının arttırılması konusunda da açıklamalarda bulunan Demiraslan, "AK Parti iktidara geldiğinden bu yana gençlerimize ne kadar önem verdiğini birçok kez kanıtladı. Hamdolsun yarınlarımız olan evlatlarımız bizi utandırmayarak kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Bu doğrultuda seçme hakkına 18 yaşında sahip olan gençlerimize seçilme hakkını da 18 yaşında vereceğiz ki yaşanan haksızlık ortadan kalksın. Bir de bazı kesimlerde yanlış bir algı var. Meclis 18 yaşında vekillerle dolup taşmayacak. Bugün bile meclisimiz de genç yaşta meclise girebilen kaç vekilimiz var? Milleti temsil etme yetkinliğine ve donanımına sahip olabilen yani hak etmiş olan gençler bu göreve layık olacak" dedi.

(TS-



11.04.2017 10:33:27 TSI

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