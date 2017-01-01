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Makedonya'dan gelen brownika dondurması yaza damga vuracak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Makedonya'dan gelen brownika dondurması hem çocuklar hem de yetişkinler için çok daha cazip bir tatlı olmaya başladı.

Eskişehir Hamamyolu Caddesinde bir dondurma işletmesi sahibi olan Gani Karakaş, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Karakaş, "40 yıldır dondurmacılık yapıyorum. 25-30 çeşit dondurmamız var. Bunların arasında en dikkat çekeni Makedonya'dan gelen brownika dondurması. Bu dondurma frenk üzümünden yapılıyor. Frenk üzümü Türkiye'de de yetişiyor, fakat Türkiye'de yetişen frenk üzümü istediğimiz rengi vermediği için yurt dışından getiriyoruz. Lezzeti ve tadı çok egzotiktir. Rengi ve tadı diğer meyvelerden çok farklı. Mangonun tadı nasıl naturel bir lezzet veriyorsa brownika da aynı doğal lezzeti veriyor. Ömrü ise difrizde eksi 22 derecede 6 aydır. Sindirim sistemi için uygundur. Kalorisi az olduğu için kilo yapmaz, hazmı kolaylaştırır. Herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 10:33:40 TSI

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