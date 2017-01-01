11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilit parke taşı döşeme çalışmaları kervan sokakta devam ediyor

11 Nisan 2017 Salı, 10:30
Kilit parke taşı döşeme çalışmaları kervan sokakta devam ediyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Osmaniye Mahallesi Kervan sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.
Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor. Yollar standartlara uygun bir şekilde yenilenmekte olup, yolların tam anlamıyla bitmesinden sonra kent modern bir görünüme kavuşacaktır. Bu kapsamda, bozuk ve bakımsız yollar en kısa zamanda bitirilip, halkın hizmetine sunulacaktır. Yapılan çalışmalarla mahalle ve sokak aralarının daha estetik bir görünüme kavuşması için kilit parke döşeme çalışmaları ilçenin birçok mahalle ve sokağında planlanan yol haritası üzerinde yürütülmeye devam edecektir.
(TT-AY)

11.04.2017 10:36:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hızlı tren hattı Düzce'ye yeni fırsatlar sunacak
YEREL

HIZLI TREN HATTI DÜZCE'YE YENİ FIRSATLAR SUNACAK
Bakan Özlü, Karslılar Derneğini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, KARSLILAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bakan Özlü, Akçakoca esnafını ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, AKÇAKOCA ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Bakan Özlü, Akçakoca'da boru fabrikalarını gezdi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, AKÇAKOCA'DA BORU FABRİKALARINI GEZDİ
Yığılca'da referandum çalışmaları bir çatı altında yürütülüyor
YEREL

YIĞILCA'DA REFERANDUM ÇALIŞMALARI BİR ÇATI ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR
Emniyet Müdürü Deniz &quot;Canımızı vermeye hazırız&quot;
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ DENİZ "CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
YEREL

POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YIL DÖNÜMÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Düdüklüde kıymalı bamya oyunu seyirci ile buluşuyor
YEREL

DÜDÜKLÜDE KIYMALI BAMYA OYUNU SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Trafik sigortasında tavan belli oldu!
İŞ-YAŞAM

SİGORTADA TAVAN FİYAT BELLİ OLDU

 1
  • 2 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Davetlilere büyük şok! Ünlü çift evlendikten 2 saat sonra boşanma kararı aldı...