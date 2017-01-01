YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dursunbey'de yol sorununa büyükşehirden çözüm

Dursunbey'de yol sorununa büyükşehirden çözüm



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde onlarca köyü bir birine bağlayan Kavacık-Durabeyler arasındaki tahtalı rampası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı.

Dursunbey Söğütyüzü bölgesinde bulunan onlarca kırsal mahallenin kullandığı Durabeyler-Umurlar-Kavacık arasında bulunan tahtalı rampası bölgesinde yıllardır çözülemeyen yol sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilerek yüklenici firmaya teslim edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un talimatı ile başlayan yol çalışmalarında dolgu hafriyat işleri aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Söğütyüzü Bölgesinde bulunan 10 kırsal mahalle muhtarı ile tahtalı rampasında ki çalışmaları inceledi. Bu bölgenin ulaşımdaki en büyük sorunu olan tahtalı rampasında çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Bahçavan, bu yolun ihalesinin 7 Milyon 200 Bin TL'lik bir ihale ile yüklenici firmaya verildiğini söyledi. Bu yolun 4 ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Başkan Bahçavan, yolun temel ve alttemel çalışmasının ardından asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Bu yolda hiçbir kırsal mahalle yolunda kullanılmayan PMT malzeme serimi yapılacağını ifade eden Başkan Bahçavan, PMT tesisinin de kurulmaya başlandığını ifade etti. Yıllardan beri sorun olan bu yolun her daim önlerine geldiğini söyleyen Başkan Bahçavan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un desteği ile bu yolun başladığını ve kendilerine çok teşekkür ettiklerini söyledi. Başkan Bahçavan ayrıca yol terklerinde kendilerine sorgusuz sualsiz destek olan bölge halkına da teşekkür etti.

Yüklenici firma sorumlusu Uğur Erduran ise yol yapım çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Erduran 6.6 kilometre uzunluğunda ki bu yolun yaklaşık 200 bin metreküp civarında yarma dolgu hafriyat işinin olduğunu ve 50 -60 bin ton civarında da PMT işinin olduğunu söyledi. Yolun genişliğinin 9 metreyi bulacağını ifade eden Erduran 8 Mart'ta başlayan çalışmaların Ağustos ayında bitmesinin planlandığını söyledi. Yol çalışmaları hakkında konuşan mahalle muhtarları ise yıllardır büyük sorun olan bu yolun yapılmasında emeği geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

(HD)



11.04.2017 10:37:11 TSI

NNNN

