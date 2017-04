YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan Mardinli muhtarları ağırladı

Başkan Doğan Mardinli muhtarları ağırladı



KOCAELİ (İHA) - Mardinli 100 muhtar İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın konuğu oldu.

İki gün boyunca İzmit'te ağırlanan Mardinli muhtarlar, Başkan Doğan ile akşam yemeğinde bir araya geldiler. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kocaeli Mardinliler Dernek Başkanı Necmettin Kaya, Mardinli Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uytun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümmü Gülsüm Aydın, Mardinli iş adamı Nezih Erdem, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve İzmitli muhtarlar katıldı.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan gecede konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz, soframızı bereketlendirdiniz, şehrimize şeref verdiniz. Biz çalışmalarımızı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde yapıyoruz. Muhtarlarımızı bir çalışma arkadaşımız olarak görüyoruz. Kızıltepe'mizde önemli bir mesafe aldık. Her kesimden, her yaştan vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. Kızıltepe'de şimdiye kadar belediyecilik anlamında fazla mesafe alınamamış. Artık o günler geride kaldı, zaman hizmet zamanı. Hep birlikte kolları sıvadık. Mardin'imiz, Kızıltepe'miz zaten güzel. Yapacak iş çok. Yıllarca bu hizmetler yapılmasın diye uğraşıyorlardı. Ama o dönemler artık geride kadı. Artık devletimiz bir yandan, bizler bir yandan vatandaşlarımızın daha iyi yaşaması için bütün gayretimizi gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin her yerinin değerli olduğunu ifade eden Başkan Doğan, "Ülkemizin her bir yeri birbirinden değerlidir. Kızıltepe demek İzmit demektir, Mardin demek Kocaeli demektir, Kızıltepe varsa İzmit vardır, Mardin varsa Kocaeli vardır. Onun için hiç kimsenin beyhude uğraşlara girmesine gerek yoktur. Avrupa'daki demokrasi, insan hakları hamisi kesilenler Mardin'imizdeki bir çocuğu zerre kadar düşündüğü yok. Onların amacı başka. Ülke olarak birlik içerisinde olursak, bizi sömüremeyeceklerini biliyorlar. Farklı farklı yollar izleyip, bizi bölüp parçalamak istediler, oyunlar oynadılar ama başaramadılar. Bu Anadolu'nun öyle bir toprağı, öyle bir hamuru var ki, bin yıldır Mardin'imiz, Kocaeli'miz, Antalya'mız birbirimize hamur olmuşuz, karışmışız, dünya bir araya gelse bizi ayıramaz" diye konuştu.

Başkan Doğan, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun, bir parti ya da bir kişi meselesi olmadığını belirterek, "Bu ülkenin birliğine beraberliğine sahip çıkan herkesin Avrupa'nın yaptıklarını iyi görmesi, bu birliğe, beraberliğe kastedenleri iyi görmeniz lazım. Onların derdi, biz değil, bizim kaynaklarımız ve vatanımızdır. Bir zamanlar IMF kapısında 500 bin doları dilenen Türkiye yok artık. Artık dünya mazlumlarına her türlü yardımı yapan bir Türkiye var. Bu güzel tablo hiç bozulmayacak. Bu güzel tablo, yurdumuzun her köşesinde var. Daha da güzel olacak. Şu ayağımızdaki engeller olmasaydı, sistemdeki bozukluklar olmasaydı, biz bunun 3 katını yapardık. 16 Nisan'dan sonra Türkiye için yeni bir dönem başlayacak. Türkiye düşmanları bunu adı gibi biliyor ve onun için yürekleri hopluyor, hayır için çalışıyorlar ama Allah doğruların yanındadır. Mardin'imizden güçlü bir evet alacağımıza inanıyorum. Mardin'e çok selamlarımızı iletin. Bu birlik bağlarını daha da kuvvetlendirelim. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da yaptığı konuşmada, "Bizler bir olduğumuz, gönül birliği ile hareket ettiğimiz zaman fitneye izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu. Mardin Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Baka da, "ilk hizmet muhtardan başlar, çünkü biz mahallenin sözcüsüyüz. 16 Nisan'daki referandumda dilimiz, dinimiz için hepimiz için evet diyeceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik için, devletimizi güçlendirmek için, Kürt ve Türk kardeşliği için evet" ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, İzmit Belediyesi'nin muhtarlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi vererek, Başkan Doğan'a teşekkür etti. Mardinli iş adamı Nezih Erdem de, "Türkiye bugün büyük bir manevi savaş içerisindedir. Bu savaş Hristiyan- Müslüman savaşıdır. Türkiye'yi yok etmek isteyenler içimizde kardeşi kardeşe düşürmenin ve maneviyatımızı yok etmenin çabası içerisindeler. Bize düşen görev birlik, beraberlik içinde olmak ve ülkemizin geleceğini düşünerek referandumda eveti mühürlemektir şeklinde konuştu.

Başkan Doğan tarafından Mardinli muhtarlara İzmit'in sembolü saat kulesi ve pişmaniye hediye edildi.

