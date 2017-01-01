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Selim Yegen'in adı ödüllerle yaşatılacak



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BURSA (İHA) - Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Bostanlı Rotary Kulübü, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden üyeleri Selim Yegen'in adını yaşatmak için Girişimcilik ve Ömür Boyu Liderlik ödülü verdi.

Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen ödülün ilki, geçen hafta sonu Kuşadası'nda yapılan 'Rotary 2440. Bölge Federasyonu 2017-2018 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge Asamblesi'nde, sahibinden.com'un CEO'su Burak Ertaş'a verildi. Ödül törenine katılan Selim Yegen'in eşi Yeşim Yegen, duygu dolu bir konuşma yaptı. Hayat arkadaşını genç sayılacak yaşta kaybettiğini söyleyen Yeşim Yegen, "Ondan insanları sevmeyi ve topluma hizmet etmeyi öğrendim. Yokluğuna alışmak çok zor oldu" dedi.

Ödül töreninde konuşan Bostanlı Rotary Kulübü Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge Asamblesi Organizasyon Komitesi Başkanı Ebru Yağcı da, Selim Yegen'in hayatını insanlığa hizmete adayan ender insanlardan biri olduğunu ve topluma yararına yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini söyledi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı İsmail Rodoplu da, Selim Yegen'in Rotary çatısı altında yaptığı hizmetleri anlattı. Selim Yegen'in mesleğinde başarılı biri olduğunu ve çevresindeki insanlar tarafından çok sevildiğini dile getiren Rodoplu, "Rotary'nin önemli hizmet adamlarından biriydi. Onun adını yaşatmak ve ailesinin acılarını paylaşmak bizim için görevdir" dedi.

(MŞ)



11.04.2017 13:14:02 TSI

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