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STK'lar Vali Çelik'ei ziyaret



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bazı sivil toplum kuruluşu (STK) yönetici ve üyeleri, Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti.

Çelik, Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Osman Demirtaş, Anadolu Bacıyan Derneği Başkanı Zehra Düzgüneş ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyelerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Azmi Çelik, ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında ve yakınında olmaya çalıştıklarını söyledi. Geçmişten gelen kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değinen Vali Çelik, aynı zamanda yaşadığımız bu zamanı da göz önüne alarak hayatımızı devam ettirmemiz gerektiğini savundu. Zamanı geldiğinde bu günlerinde geçmiş olacağının altını çizen Vali Çelik, "Geçmişimizden gelen gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve bunları yeni nesil geleneklerle bütünleştirmek bizim için önemli. Geçmiş dönemden gelen kültür mirasımızın sürekliliğini sağlamak adına, birbirimizin arasındaki güzel ilişkilerimizi artırmak bizim en büyük kazancımızdır kanaatindeyim" dedi.

Amatör balıkçılıkla uğraşanların bilinçlendirilmesi adına yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını dile getiren Vali Çelik, Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin yaptığı ziyaret esnasındaki konuşmasında, toplumun tamamını ilgilendiren doğal hayatı korumanın önemine dikkat çekti. İnsanlarımıza çevre bilincini iyi anlatmamız gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerde, Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Osman Demirtaş ve Anadolu Bacıyan Derneği Başkanı Zehra Düzgüneş de yaptıkları çalışmaları Vali Çelik'e aktardı.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 13:15:00 TSI

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