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"Cumhurbaşkanlığı sistemi uzlaşma kültürünü geliştirir"



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DİYARBAKIR (İHA) - Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Şubesi ve Ak Ocaklar Derneği tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi" paneline katılan hukukçu Aydoğan Ahıakın, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yasama, yargı ve yürütmenin birbirinden bağımsız ve daha güçlü hale geleceğini ifade ederek, yeni sistemle yargının sivilleşeceğini, yargıda büyük reformların yapılacağını dile getirdi.

Avukat Aydoğan Ahıakın, bu sistemde net bir şekilde kuvvetler ayrılığı olduğunu belirterek, "Böylece Cumhurbaşkanı da, meclis de, yargı da daha çok güçleniyor. Rejim değişiyor söylemleri kocaman bir yalan. Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin bir değişiklik yok. Bürokratik Cumhuriyet'ten demokratik Cumhuriyet'e geçeceğiz aslında. Cumhuriyetimiz daha da güçleniyor. Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçilebilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor. Bu durumda toplumun tümünü kucaklamak durumunda olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi kutuplaşma değil tam tersine uzlaşma kültürünü ülkemize getirecek. Darbeler, muhtıralar, koalisyonlar tarihe karışacak. Zaten Özal, Demirel, Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan gibi siyasiler de geçmişte Cumhurbaşkanlığı sistemini savunmuştu" dedi.

Gazeteci-Yazar Tuna Öztunç ise Türkiye ekonomisinin rayına oturmasına rağmen üretime daha çok ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi. Öztunç, "Bilişim çağındayız ve dolayısıyla ekonomik anlamda en etkili alan da bilişimdir. Bilişim konusunda daha iyi olmalıyız çünkü bilişimle dünyaya yön verebilirsiniz AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde dokuz kez darbe girişimine maruz kalmıştır. Hızlı kalkınmak ve hareket etmek için yeni sistem hayati önem taşımaktadır. Referandumda bilinçli ve mutlak bir birlikteliğin ortaya koyulmaması durumunda Türkiye'de vesayet rejimleri yeniden ortaya çıkabilir. Ayrıca bürokratik oligarşinin sona ermesi ve işleyişin daha hızlı hareket edebilmesi için bu değişiklik şart" diye konuştu.

Siyaset Bilimci Onur Erim da konuşmasında yeni sistemde denge mekanizmasının olduğunu ifade ederek, kötüye değil, iyiye gidilen bir sistem geldiğini söyledi. Erim, "Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de kendi özünün dışında her tarafından tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi kitabım halkımızın konuyu layıki ile idrak edebilmesi, konunun önemini kavrayabilmesi ve doğru kararı verebilmesi için kaleme alınmıştır" dedi.

Paneli gerçekleştiren Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz ve Ak Ocaklar Derneği İl Başkanı Hamit Canseven panele katılan halka teşekkür etti. Panele konuşmacı olarak eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Hukukçu Yazar Aydoğan Ahıakın, Gazeteci Yazar Tuna Öztunç ve Siyaset Bilimci Onur Erim katıldı.

(İHA-AKK-Y)



11.04.2017 13:18:06 TSI

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