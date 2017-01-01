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Ortaokulda robotik eğitim



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye geneli devlet okullarında ilk defa oluşturulan STEM ve Maker ile Kudret Demir Ortaokulunda 5 yaştan itibaren robotik eğitimi ve kodlama, maker, 3D tasarım-yazıcı konularında eğitim veriliyor.

Salihli Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay, Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Robot ve Maker Öğretmeni Ertuğ Gözaydın, Beden Eğitimi Öğretmeni Cenk Diril ve Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Kocakurt, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek okulun uzay ve robot kulübü hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette Robot ve Uzay kulübünde yapılan çalışmalar hakkında Başkan Kayda'ya bilgi veren Müdür Yardımcısı Gözaydın, Türkiye geneli devlet okullarında ilk defa oluşturulan STEM ve Maker ile Kudret Demir Ortaokulunda 5 yaştan itibaren robotik eğitimi ve kodlama, maker, 3D tasarım-yazıcı konularında eğitim verildiğini söyledi.

Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay, Okul Aile Birliği Başkanı ve Öğretmenlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kayda, okul yönetimi ile okul aile birliği üyelerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(BA-SC)



11.04.2017 13:18:11 TSI

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