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Darıca Şehirler ve Kültürler kaynaşmasına hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Darıca ilçesinde düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması iki yıllık aranın ardından bu yıl temmuz ayında yeniden yapılacak.

Darıca Belediyesi ile ilçedeki dernekler tarafından organize edilen ve sekiz yıl boyunca aralıksız bir şekilde devam eden, fakat ülkemizdeki terör olaylarından dolayı son iki yıldır yapılamayan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nın bu yıl yeniden yapılması kararlaştırıldı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak öncülüğünde Darıca Belediyesi Teras Restaurant'ta bir araya gelen dernek başkanlarına hazırlıklarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Başkan Karabacak, iki yıldır terör olayları dolayısıyla şölenleri yapamadıklarını ifade ederek, "Gerek derneklerde ve gerekse değişik ortamlarda bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız iki yıldır yapamadığımız şölenlere olan özlemlerini dile getiriyorlar. Ne zaman tekrar yapılacağını merak ediyorlar, itiraf etmek gerekirse bizler de şölenleri özledik. Bu yıl nasip olursa dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Şehirler ve Kültür Kaynaşması ülkemizde eşi benzeri olmayan bir program. 7 dernekle başlayıp 40 derneğe ulaştığımız ülkemizin en uzun soluklu projelerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması bir kardeşlik projesidir. Doğusundan batısına binlerce insanımızı her akşam Darıca sahilinde buluşturduğumuz, Darıca Belediyesi ve tüm il derneklerimizle beraber yaptığımız bu etkinliğe hep beraber imza atacağız. Programa katılan tüm dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karabacak, önceliklerinin 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan referandum olduğunu belirterek, "İnşallah hafta sonu yapılacak olan referandumda ülkemiz adına güzel sonuçlar çıkacaktır. Bu referandum yönetim sistem değişikliyle ilgili bir seçimdir. Her karara saygı duyuyoruz. Bu ülke insanı 15 Temmuz gecesinde sağcısıyla solcusuyla ülkesine sahip çıkmıştır. Gerisi teferruattır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

(İÇ)



11.04.2017 13:18:54 TSI

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