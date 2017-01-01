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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da hastalara referandumda oy kullanma desteği

11 Nisan 2017 Salı, 13:20
Antalya'da hastalara referandumda oy kullanma desteği
Antalya'da hastalara referandumda oy kullanma desteği

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşların referandumda oy kullanabilmeleri için destek verecek.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Ünal Hülür yaptığı yazılı açıklama ile İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara destek olacakların belirtti. Hastalar ya da hasta yakınlarının taleplerini, evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak iletebileceğini aktaran İl Sağlık Müdürü Hülür, "Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi kendilerine kayıtlı tüm hastalara ulaşmaya çalışacak ve referandum günü dahil görev yapacak. Talepte bulunmuş ya da kendilerine ulaşılmış olan, evde sağlık hizmeti ekibi desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyeceği belirlenen uygun hastalar hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınacak ve oy verme işlemi sonrası alındıkları yere geri götürülecek" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

11.04.2017 13:20:05 TSI
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