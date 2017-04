YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Son 10 günde evet sayısı arttı

Son 10 günde evet sayısı arttı

- MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan:

- " Sahaya çıktığımızdan beri evet oylarının önde gideceğini biliyorduk. Ancak son on günde milletimizin Evet'e olan teveccühü giderek katlanmaya başladı"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Orhan Erkılıç - Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında sürdüren MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisinin anketlerle çalışan bir parti olmadığını vurgulayan MHP Gaziantep İl Başkanı Yard. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan, "Elini sıktığımız, gönlüne girdiğimiz, derdiyle dertlendiğimiz milletimizin kararı evet çıkacaktır'' dedi.

16 Nisanda gerçekleşecek olan referandum çalışmalarıyla ilgili konuşan Taşdoğan, "Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Başlattığımız kampanya olumlu bir şekilde devam ediyor. Mahalle mahalle, köy, kasaba kasaba ulaşabildiğimiz her yere, her alana ulaşmaya çalıştık. İlçelerimizde bilgilendirme toplantıları yaptık. Düzenlediğimiz konferanslarla genel merkezimizden misafirler ağırladık. Gaziantepli hemşehrilerimize bu günlere nasıl geldik. Bu hükumet sistemine neden ihtiyaç olduğunu anlattık. Gaziantepli vatandaşlarımız da yalanlara değil bizim anlattıklarımıza inanarak, ne söylediğimizi anladılar. Gaziantep'te MHP olarak, ezici bir çoğunlukla evet çıkacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Evet oylarının artmasını Devlet Bahçeli'nin sahaya inmesine bağlıyoruz''

Evet oylarının artış göstermesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etkili olduğuna dikkat çeken MHP'li Taşdoğan ''Sahaya çıktığımızdan beri evet oylarının önde gideceğini biliyorduk. Çalışmalarımız devam ediyordu ancak son on günde milletimizin evete olan teveccühü giderek katlanmaya başladı. Ciddi bir artış var, biz bu artışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahaya inmesine bağlıyoruz. Sayın genel başkanımız 1969'da kurulan partimizin dışında bir nefesini dahi başka bir yerde almamıştır. Hayatı boyunca bir kez bile yalan söylememiştir. Güvenilir bir devlet adamı kişiliği oluşmuştur. Bu devlet adamının vatandaşımıza verdiği güven neticesinde sahaya inmesiyle beraber artan bir dozda 'evet' sayısı artmaktadır. Sadece dava arkadaşlarımız değil, Ak Partili, CHP'li, Saadet Partili vatandaşlarımız da Devlet Bahçeli'nin devlet adamı kişiliğinden etkilenerek, kararsızlıklarını evet lehine çevirmiş durumdalar'' diye konuştu.

(OE-AOA-Y)



11.04.2017 13:20:08 TSI

NNNN