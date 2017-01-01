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"Kavurmacı: "Belediye kredi ve faizlerle yönetiliyor"



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BURSA (İHA) - AK Parti Grubu, Nilüfer Belediye Meclisi'nin 2016 faaliyet raporu oylaması esnasında belediye yönetimini eleştirdi.

Nilüfer Belediye Meclisi tarafından 5 yıllık stratejik çalışma planı doğrultusunda belirlenen hedeflerin yüzde 95 gerçekleştirileceğinin öngörüldüğünü, ancak gelinen noktada hedeflere yüzde 50 bile yaklaşılamadığını ifade eden AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Kavurmacı, "Bu da şunu gösteriyor ki, bu dönemle ilgili ortaya konulan hedefler büyük oranda gerçekleşmeyecek ve yarım kalacak" dedi.

Dönem başında hedeflenen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Kavurmacı, "Stratejik planda ortaya konulan hedeflerin müdürlüklere yansıması da oldukça vahim durumda" diye konuştu.

Hemen hemen bütün müdürlüklerin bütçe aşımı yaşadığını dile getiren İsmail Hakkı Kavurmacı, "Bakıyorsunuz her müdürlük bütçe aşımı yaşamış. Harcanması gereken bütçeler başka müdürlüklere aktarılmış. Yani yapılması gerekenler yapılmamış, ama algı yönetimi için tanıtım giderlerine milyonlarca lira akıtılmış. Sonra belediye bütçesi kredilerle ve faizlerle yönetilmeye çalışılıyor. Çok yazık. Nilüfer'in beklediği hizmetleri yapmak yerine algı yönetmek peşindesiniz. Ben buradan bütün Nilüferlilere sesleniyorum. Böylesine bir algı belediyeciliğini sizler kesinlikle hak etmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Nilüfer'in tamamında alt yapı hizmetlerinin BUSKİ tarafından yapıldığını da belirten Kavurmacı, Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri vatandaşlara kendisi yapıyormuş gibi gösterdiğini de söyledi.

Nilüfer'de parkların tamamıyla ticarethaneye döndüğünü kaydeden İsmail Hakkı Kavurmacı, "Kiraya verilen parklara 20 milyon lira civarında bir bakım bütçesi harcanmış. Bize bunların kira gelirleriyle yapılacağı söylenmişti" ifadelerini kullandı.

"Şaşalı görüntünün ardından bütçe çöküntüsü var"

Nilüfer Belediyesi'nin şaşaalı görüntüsünün ardından büyük bir bütçe çöküntüsünün olduğunu ileri süren Kavurmacı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan soruyoruz, 114 milyon TL borcun karşılığı nerede? Çünkü yapısal müdürlüklere baktığımızda, büyük bir kısmı geçmiş yıllara dönük borç ödemiş, işler yarım kalmış. Öte taraftan yatırım müdürlüklerinde de vaziyet aynı. Her yıl artan bir borç var. Temsil ve tanıtma giderlerine 22 milyon lira harcıyorsunuz, ancak bu para ile Türkiye'nin birçok belediyesi bir yıllık bütçesini planlıyor. Soruyoruz, bu paralar nerelere gidiyor? Neresinden bakarsanız bakın bu tablo bir fiyaskodur. Tutarsız hedefler, tutarsız bütçeler, fazla ödemeler, gerçeği yansıtmayan gerekçeler, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kalite ve konforu gelişen bir Nilüfer, yine Büyükşehir Belediyesi tabelalarının arkasına saklanan bir Nilüfer Belediyesi."

(BL-MŞ)



11.04.2017 13:20:47 TSI

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