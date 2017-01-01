11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başiskele Fakülte Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı

11 Nisan 2017 Salı, 13:22
Başiskele Fakülte Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı
Başiskele Fakülte Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Başiskele ilçesinde bir süre önce çeşitli nedenlerle bozulmaların yaşandığı 600 metre uzunluğundaki Fakülte Caddesi'nin asfalt ve kaldırım yapımlarını tamamlayan ekipler son olarak yolun aşınma asfaltını da atarak çalışmalarını sonlandırdı.
Artan nüfusu ile her geçen gün büyüyen ve gelişen Başiskele'de trafik sorununun yaşanmaması için yapılan planlamalar dahilinde yollar genişliyor, yenileniyor, yeni imar yolları art arda açılıyor.
Bir süre önce Mahmutpaşa Mahallesi ve Yaylacık Mahallesi'nden geçen Fakülte Caddesi çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği ile bakıma alınarak bozulan altyapısı iyileştirilmiş, yol asfaltla kaplanarak yaya kaldırımları yapılmıştı. Şimdi ise sıcak asfaltın üzerine son kat olan aşınma asfaltı atan ekipler çalışmalarını sonlandırdı.
(İÇ)

11.04.2017 13:22:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni imar yolları açıldı
YEREL

YENİ İMAR YOLLARI AÇILDI
Körfez Kent Konseyi 'birlik' için toplandı
YEREL

KÖRFEZ KENT KONSEYİ 'BİRLİK' İÇİN TOPLANDI
Çamlıca Caddesi genişletiliyor
YEREL

ÇAMLICA CADDESİ GENİŞLETİLİYOR
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Fenalaşan vinç operatörünün yardımına itfaiye yetişti
YEREL

FENALAŞAN VİNÇ OPERATÖRÜNÜN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ
Darıca'da egemenlik kupası yapıldı
YEREL

DARICA'DA EGEMENLİK KUPASI YAPILDI
Kağıtsporlu Milli Judocu, Çek Cumhuriyeti'nden madalya ile döndü
YEREL

KAĞITSPORLU MİLLİ JUDOCU, ÇEK CUMHURİYETİ'NDEN MADALYA İLE DÖNDÜ
Bakan Arslan, işçilerle yemek yedi
YEREL

BAKAN ARSLAN, İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Başkan Doğan Mardinli muhtarları ağırladı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN MARDİNLİ MUHTARLARI AĞIRLADI
Huzurevi sakinleri cüppe giydi, diploma aldı
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİ CÜPPE GİYDİ, DİPLOMA ALDI
Orhan Mahallesi'ne park yapılıyor
YEREL

ORHAN MAHALLESİ'NE PARK YAPILIYOR
Darıca Şehirler ve Kültürler kaynaşmasına hazırlanıyor
YEREL

DARICA ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER KAYNAŞMASINA HAZIRLANIYOR
Başkan Baran Körfez Romanlar Derneği Başkanını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN BARAN KÖRFEZ ROMANLAR DERNEĞİ BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
Başiskele'de çim biçme çalışmaları başladı
YEREL

BAŞİSKELE'DE ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gaziler Dağı için imzalar atıldı
YEREL

GAZİLER DAĞI İÇİN İMZALAR ATILDI
Belsa'da depresyon semineri düzenlendi
YEREL

BELSA'DA DEPRESYON SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kartepeli çocuklar bisikletlerine kavuştu
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLAR BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
Çocuklar kazandı, okullarına kazandırdı
YEREL

ÇOCUKLAR KAZANDI, OKULLARINA KAZANDIRDI
Bilecikliler ve KESİT, Adnan Köşker'e konuk oldu
YEREL

BİLECİKLİLER VE KESİT, ADNAN KÖŞKER'E KONUK OLDU
Köylere güvenli ve sağlam beton yollar yapılıyor
YEREL

KÖYLERE GÜVENLİ VE SAĞLAM BETON YOLLAR YAPILIYOR
Donanma Komutanlığı kapılarını polis teşkilatına açtı
YEREL

DONANMA KOMUTANLIĞI KAPILARINI POLİS TEŞKİLATINA AÇTI
Körfez'de okullara dev destek
YEREL

KÖRFEZ'DE OKULLARA DEV DESTEK
Eski yapı yıkıldı
YEREL

ESKİ YAPI YIKILDI
15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U İŞARET DİLİYLE ANLATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!