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Başkan Yemenici konuk öğrencilerin sorularını yanıtladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Gönül Yavuz İlköğretim Okulu 4/C sınıfı öğrencileri ile beraberinde öğretmenleri Şermin Madenci, sosyal bilgiler dersi kapsamında belediye ve belediye çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Başkan Yemenici'den yerel yönetimler hakkında bilgi aldılar ve belediye çalışmaları konusunda kendisine sorular yönelttiler.

Belediye çalışmaları, önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan mega projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında tek tek bilgi alan öğrenciler, park ve çocuk oyun alanları için Başkan Yemenici'ye teşekkür ettiler. Aynı zamanda yeni parkların yapılacağı müjdesini de aldılar. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. Başkan Yemenici öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(TT-Y)



11.04.2017 13:27:51 TSI

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