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Van'da 'Enstrüman Günleri' etkinliği

11 Nisan 2017 Salı, 13:30
Van'da 'Enstrüman Günleri' etkinliği

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle "Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri 2017" etkinliği düzenlenecek.
YYÜ Eğitim Fakültesi ve Bahçeşehir Koleji'nin organize ettiği "Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri 2017" etkinliğiyle ilgili bilgi veren Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serap Yükrük, amaçlarının Van'ın kültür ve sanat ortamına katkı sağlamak, genç müzisyen adaylarının becerilerini topluluk önünde gösterebilmeleri ve müzik yoluyla kişilik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek, kendilerini ifade etmelerine ortam sağlamak olduğunu söyledi. Yükrük, Bahçeşehir Koleji konferans salonunda 12-14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğe çeşitli enstrümanlar çalan 7-15 yaş arası ve değişik okullarda eğitim gören 70 çocuğun katılacağını ifade ederek, programın 6 oturum şeklinde planlandığını kaydetti.
"Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri 2017" etkinliğinin açılış toplantısının 12 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi.
(MSA-Y)

11.04.2017 13:30:54 TSI
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