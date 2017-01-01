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Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesinden birlik beraberlik yemeği

11 Nisan 2017 Salı, 13:31
Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesinden birlik beraberlik yemeği
Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesinden birlik beraberlik yemeği

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi bünyesindeki doktorların katılımı ile birlik, beraberlik ve istişare yemeği düzenledi.
Madam Tadia Otelde gerçekleştirilen etkinlikte Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak, Genel Müdür Yardımcısı Muammer Hakan, Başhekim Op. Dr. Kayıhan Çağlar ile doktorlar bir araya geldi. Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kayıhan Çağlar, yaptığı açılış konuşmasında, ilkini 25 Ocak'ta gerçekleştirmiş oldukları toplantılarının ikincisine katılanlara teşekkür etti ve "Aradan geçen bir sene içerisinde saflarımıza katılan her yeni hekim ile birlikte daha da güçlendik. Her birimizin göstermiş olduğu; fedakar ve özgeci, ahlaklı ve dürüst, samimi ve çalışkan tutumu sayesinde sağlanan inanca, güvene ve dostluğa dayalı bir çalışma iklimi içerisinde vazife yapmaktayız. 2016 senesi verilerine göre yaklaşık 90 bin kişiye poliklinik hizmeti, 7 bin civarında hastaya ise ameliyat hizmeti vermek başarısına, hep birlikte imza attık. Sunduğumuz sağlık hizmetimizden hastalarımızın duyduğu memnuniyet, hastanemize olan olumlu geri dönüşlerden anlaşılmakta ve yönetimimiz tarafından da takdir ve tebrik ile karşılanmaktadır. Madam Tadia Otel'in kapılarını bize açarak bizi ağırlama nezaketi gösteren Yönetim Kurulu Başkanımız Halis Toprak başta olmak üzere tüm katılımcılara minnettarım" şeklinde konuştu.
Programda konuşma yapan Özel Eskişehir TSG Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Halis Toprak ise, bu tarz etkinliklerin paylaşmanın sağladığı bereketi ve dayanışmanın verdiği gücü artırmak amacı ile ayda bir tekrarlanacağını, söyledi. Toprak, "Özel sağlık sunucusu olarak hizmet vermekteki amacımız; insan sağlığına ve çalışan mutluluğuna öncelik vererek; ulaşılabilir, kaliteli ve güvenilir standartlara erişmektir. Bu toplantılarda, doktorlarımızın en iyi hizmeti nasıl ve hangi şartlarda verebilecekleri ile ilgili talepleri dinleyip istişare etmekteyiz. Bu suretle de hizmet kalite standartlarını yüksek tutmaya çalışıyoruz. Özellikle sağlık alanında hizmet veren bir kurum iseniz, atacağınız her adım; uygulanabilir, planlı ve kararlı olmak zorundadır. Yapılacak en ufak bir hata, bizim işimizde insan hayatına olumsuz tesir etmektedir. İşinde oldukça ilkeli, tecrübeli ve özverili olan başta doktorlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza, bu gayretlerinden dolayı çok teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.
(BRK-MET-Y)

11.04.2017 13:31:07 TSI
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