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Parkinson hastalarına egzersiz videosu müjdesi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından düzenlenen ''12'inci Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi'' gerçekleşti.

Kongrede hastalıkla ilgili önemli açıklamalar yapıldı ve bu açıklamaların arasında, Türkiye'de ilk kez Parkinson hastalarına özel bir egzersiz videosunun hazırlandığı bilgisi de verildi.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Genel Sekreteri ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Doğu, "11 Nisan tüm dünyada Parkinson Hastalığı günü olarak bilinmektedir. Bu yıl Parkinson Hastalığının tanımlanmasının 200. yılı olması nedeni ile bizler için ayrıca önem taşımaktadır. Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığıdır. Hareketlerde yavaşlama ile kendini gösteren hastalığın tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı kadar önemli bir unsurda düzenli egzersiz yapmaktır." diye ifade etti.

Prof. Dr. Okan Doğu , "Egzersiz herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Parkinson Hastaları için egzersiz sadece sağlıklı yaşamın bir parçası değil, denge, hareketlilik ve günlük yaşam aktiviteleri için hayati önem taşır. Egzersiz iki yönde yarar gösterir. Birincisi Parkinson belirtilerinin bir kısmını düzeltebilir. Araştırmalar egzersizin yürüme, denge, titreme, esneklik güç ve motor koordinasyonu iyileştirebildiğini göstermektedir. İkincisi ise hastalığın ilerlemesini engelleyebilme özelliğine sahiptir. Hareketlerin daha iyi hale gelmesi düşme riskini azaltır. Düzenli bir egzersiz programı ise hareketlerin daha iyi olmasını sağlar. Birçok araştırma düzenli egzersiz yapan bireylerin beyinlerinde yaşlanmaya ilişkin değişikliklerin daha az olduğunu göstermiştir." dedi.

Prof. Dr. Okan Doğu sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak tüm hastalarımızın faydalanabilmesi için ARİS (Ali Raif İlaç Sanayi) koşulsuz desteği ile egzersiz videoları oluşturduk. Bu videoya https://youtu.be/1sbVBJhIqT8 linkinden ulaşabilirsiniz." dedi.

(ERZ-AA-Y)



11.04.2017 13:34:06 TSI

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