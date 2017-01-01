11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Parkinson hastalarına egzersiz videosu müjdesi

11 Nisan 2017 Salı, 13:34
Parkinson hastalarına egzersiz videosu müjdesi
Parkinson hastalarına egzersiz videosu müjdesi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından düzenlenen ''12'inci Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi'' gerçekleşti.
Kongrede hastalıkla ilgili önemli açıklamalar yapıldı ve bu açıklamaların arasında, Türkiye'de ilk kez Parkinson hastalarına özel bir egzersiz videosunun hazırlandığı bilgisi de verildi.
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Genel Sekreteri ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Doğu, "11 Nisan tüm dünyada Parkinson Hastalığı günü olarak bilinmektedir. Bu yıl Parkinson Hastalığının tanımlanmasının 200. yılı olması nedeni ile bizler için ayrıca önem taşımaktadır. Parkinson hastalığı yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığıdır. Hareketlerde yavaşlama ile kendini gösteren hastalığın tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı kadar önemli bir unsurda düzenli egzersiz yapmaktır." diye ifade etti.
Prof. Dr. Okan Doğu , "Egzersiz herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Parkinson Hastaları için egzersiz sadece sağlıklı yaşamın bir parçası değil, denge, hareketlilik ve günlük yaşam aktiviteleri için hayati önem taşır. Egzersiz iki yönde yarar gösterir. Birincisi Parkinson belirtilerinin bir kısmını düzeltebilir. Araştırmalar egzersizin yürüme, denge, titreme, esneklik güç ve motor koordinasyonu iyileştirebildiğini göstermektedir. İkincisi ise hastalığın ilerlemesini engelleyebilme özelliğine sahiptir. Hareketlerin daha iyi hale gelmesi düşme riskini azaltır. Düzenli bir egzersiz programı ise hareketlerin daha iyi olmasını sağlar. Birçok araştırma düzenli egzersiz yapan bireylerin beyinlerinde yaşlanmaya ilişkin değişikliklerin daha az olduğunu göstermiştir." dedi.
Prof. Dr. Okan Doğu sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak tüm hastalarımızın faydalanabilmesi için ARİS (Ali Raif İlaç Sanayi) koşulsuz desteği ile egzersiz videoları oluşturduk. Bu videoya https://youtu.be/1sbVBJhIqT8 linkinden ulaşabilirsiniz." dedi.
(ERZ-AA-Y)

11.04.2017 13:34:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Akdağ, &quot;İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir.&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, "İDLİB'DEKİ KİMYASAL HARP MADDESİ KULLANIMI SONUCUNDA MARUZİYETE UĞRAYAN KURBANLARDAN ALINAN KAN VE İDRAR NUMUNELERİ SONUCUNDA, SARİN GAZININ METOBOLİTİ OLAN İZOPROPİL METİL FOSFONİK ASİT TESPİT EDİLMİŞTİR."
Sağlık Bakanı Akdağ: &quot;İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir.&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: "İDLİB'DE SARİN GAZI KULLANILDIĞI KESİNLEŞMİŞTİR."
FETÖ sanığı polis müdüründen &quot;büyük hata yapmışım&quot; itirafı
YEREL

FETÖ SANIĞI POLİS MÜDÜRÜNDEN "BÜYÜK HATA YAPMIŞIM" İTİRAFI
Bakan Ağbal, Erzurum SMMMO ziyaret etti
YEREL

BAKAN AĞBAL, ERZURUM SMMMO ZİYARET ETTİ
Milletvekili Aydemir: &quot;Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "GENÇLER EVET DİYOR. YENİ SİSTEM GENÇLİĞE YATIRIMDIR. GENÇLERİMİZ EVET, ŞUURUNDA"
Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Ekonomi güçlüyse külliyat fırlatın hiçbir şey olmaz&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "EKONOMİ GÜÇLÜYSE KÜLLİYAT FIRLATIN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
(Düzeltme) Başkan Orhan, sıkılmadık el bırakmadı
YEREL

(DÜZELTME) BAŞKAN ORHAN, SIKILMADIK EL BIRAKMADI
Erzurum'da eski polis müdürünün &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ POLİS MÜDÜRÜNÜN "FETÖ" DAVASI
Diyarbakır'daki patlama
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA
ETSO Başkanı Yücelik, Radyo Ritm'in konuğu oldu
YEREL

ETSO BAŞKANI YÜCELİK, RADYO RİTM'İN KONUĞU OLDU
&quot;Avrupa ülkelerinin bütçe açığı Türkiye'nin 3 katı&quot;
YEREL

"AVRUPA ÜLKELERİNİN BÜTÇE AÇIĞI TÜRKİYE'NİN 3 KATI"
Dedelerinin izini sürmek için Güney Afrika'dan Erzurum'a geldiler
YEREL

DEDELERİNİN İZİNİ SÜRMEK İÇİN GÜNEY AFRİKA'DAN ERZURUM'A GELDİLER
Başkan Karakaya, polis haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN KARAKAYA, POLİS HAFTASINI KUTLADI
Milletvekili Deligöz: &quot;AK Parti ve MHP olarak bizler daha güçlü bir Türkiye için ele ele verdik&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ: "AK PARTİ VE MHP OLARAK BİZLER DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ELE ELE VERDİK"
Kefir tüketin uzun yaşayın
YEREL

KEFİR TÜKETİN UZUN YAŞAYIN
Erzurum'da Nisan ayında kış çilesi
YEREL

ERZURUM'DA NİSAN AYINDA KIŞ ÇİLESİ
Palandöken esnafından Başkan Bulutlar'a ziyaret
YEREL

PALANDÖKEN ESNAFINDAN BAŞKAN BULUTLAR'A ZİYARET
Erkekler de cinsel isteksizlik problemine dikkat
YEREL

ERKEKLER DE CİNSEL İSTEKSİZLİK PROBLEMİNE DİKKAT
Doğu'da yağışlı hava
YEREL

DOĞU'DA YAĞIŞLI HAVA
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE SAÇ ÇİZGİSİNE DİKKAT
Başbakan Başdanışmanı Şen'den Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI ŞEN'DEN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum ziyareti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ERZURUM ZİYARETİ
Bakan Akdağ, cenaze törenine katıldı
YEREL

BAKAN AKDAĞ, CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da 2 milyar 350 milyon tutarındaki yatırımların açılışını gerçekleştirecek
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZURUM'DA 2 MİLYAR 350 MİLYON TUTARINDAKİ YATIRIMLARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Tasarım harikası muhteşem evler!
YAŞAM

BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ!

 1
  • 2 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 3 700 bin liralık doğum hediyesi
  • 4 Göbekten kilo alanların bilmesi gereken 9 yiyecek!