Soma'da imar durdu

Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir vatandaşın 2015 yılında imar tadilatında yaşadığı sorun nedeniyle Soma Belediyesine açtığı davayı kazanmasıyla mahkemenin ilçenin imar revizyon planını iptal etmesi, ilçedeki tüm inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni işlemlerinin durdurulmasına sebep oldu.

Soma Belediyesinin ilçe merkezindeki inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri mahkemece durduruldu. 2015 yılında Namazgah Mahallesi'nde Zeki Şahin isimli vatandaş, yaşadığı imar sorununun çözülmesi için Soma Belediyesine başvuruda bulundu. Belediyenin kendi talebi yerine farklı bir imar planı uyguladığını iddia eden Zeki Şahin, Soma Belediyesi hakkında Manisa 1. İdare Mahkemesine dava açtı. Vatandaşı haklı bulan Manisa 1. İdare Mahkemesi, imar plan değişikliğinin durdurulmasına karar verdi. Soma Belediyesinin, Manisa 1. İdare Mahkemesinin verdiği karara uymadığını iddia eden Zeki Şahin, bunun üzerine bir dava da Manisa 2. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme vatandaşı bir kez daha haklı bularak, Soma Belediyesinin revizyon imar planını iptal etti. Mahkeme kararı gereğince hali hazırda belediyenin bütün imar işlerinin durdurulduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, "Dava konusu olayda, mağdur edilen vatandaşımız, taşınmazının bulunduğu parselin önünü kapatan ve parselasyon sonucu oluşmuş atık parselleri 2008 yılında satın almış, imar sorununun çözülmesi için Soma Belediyesine başvuruda bulunmuştur. Ancak Soma Belediyesi, vatandaşın talebi doğrultusunda işlem yapmak yerine imar plan değişikliği yapmış, yol hattını geriye çekerek vatandaşın arsasını yolda bırakmıştır. Bunun üzerine mağdur vatandaşımız imar plan değişikliğinin yürütmesinin durdurulması için Manisa 1. İdare Mahkemesine 2015/615 sayılı davayı açmıştır. Mağdur vatandaşımızı haklı bulan 1. İdare Mahkemesi, 17.09.2015 tarihinde imar plan değişikliğinin durdurulmasına karar vermiş, söz konusu karar Soma Belediyesine tebliğ edilmiştir. Soma Belediyesinin hukuken skandal olarak kabul edilebilecek asıl uygulaması bundan sonra ortaya çıkmıştır. Soma Belediye Başkanlığı, kendisine tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararına uymamıştır. Mahkeme kararları, her kişi ve kurumun uyması gereken, yaptırımı olan kararlardır. Mahkeme kararlarına uyulmaması, hem kişiler hem de kurumlar açısından TCK anlamında suçtur. Manisa 1. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına uymaması ve mağdur edilen vatandaşımızın bitişik parselinde yer alan inşaatın ruhsatını iptal etmemesi bugün yaşadığımız ve hepimizi mağdur eden sonucu doğurmuştur. Yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan Soma Belediyesi, tüm Soma halkını mağdur etmiştir. Mağdur vatandaşımızın başvurusuna ve belediye meclis üyelerimizin verdiği soru önergesine rağmen, yürütmeyi durdurma kararı uygulanmamış ve mağdur vatandaşımız tekrar dava açmak zorunda kalmıştır. Manisa 2. İdare Mahkemesinde açılan 2015/1027 sayılı dava dosyası karara bağlanmış, mahkeme vatandaşımızı haklı bulmuş, Soma Belediyesinin hukuka aykırı işlemini ve revizyon imar planını iptal etmiştir. Mahkeme kararı gereğince hali hazırda belediyemizin bütün imar işleri durdurulmuştur. 2014 yılından bu yana verilen ruhsatların ve alınan imar kararlarının geçersiz olduğu iddia edilmektedir" dedi.



Soma Belediyesi: "İtirazlarımızı yapıyoruz"

Soma Belediyesi hukuk işleri ve imar işleri şehir planlamacıları konu hakkında yaptığı açıklamada, belediyenin itirazı sonuçlanıncaya kadar yapılacak bir şeyin olmadığı vurgulandı. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ise mahkemeye yapılan müracaatlar sonuçlanıncaya kadar yeni inşaat ruhsatı veremeyeceklerini belirterek, "Sonucu beklememiz gerekiyor. İtirazlarımızı yapıyoruz. Maalesef 57 metrekarelik bir kadastro artığı parsel nedeniyle bugün revizyon imar planımız mahkeme kararıyla iptal edilmiş durumdadır. Biz genelin menfaatine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çok aşırı bir sonuç doğurduğunu düşünüyoruz. Telafisi mümkün olmayacak zararlara neden olabileceğini düşünüyoruz. Kararı ilk elimize aldığımızda konunun sadece şikayet eden bir vatandaşla onun yan parseli arasındaki konu olduğunu düşünüyorduk. Yaptığımız istişareler neticesinde bunun bir genel iptal olduğunu ve tekrar revizyon imar planı hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar imar uygulamalarının belediye tarafından durdurulması gerektiği sonucuna vardık. Bu bizim için önemli bir sorun. Şehrimizde inşaat sektörü oldukça canlı ve birçok vatandaş ve hemşehrimiz bu sektörden geçimini sağlıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız da ihtiyacını bu sektör sayesinde karşılıyor. Bu sorunun bir an evvel ortadan kaldırılabilmesi için araştırmaya başladık. Çeşitli çözüm yolları karşımıza geldi. En kolay yolu böyle bir sonucu arzu etmediğini tarafımıza da ileten Zeki Şahin'in bu davadan feragat etmesi. En kısa ve kestirme çözüm bu. Onun mağduriyetinin başka yollardan karşılanması mümkün olduğuna inanıyoruz. Diğer yöntem 2. İdare Mahkemesi kararına ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesine iptal başvurusunu yaptık. Hukuk İşlerine destek olması nedeniyle tecrübeli bir başka avukatlık hizmet alımı yapıyoruz. Bu karar durdurulursa yine her şey normale dönecek. Her yolu deniyoruz. Planın yeniden yürürlüğe girmesi için önce büyükşehir belediyesi sonra da Soma Belediyesinde kararlar alınması lazım. Sorunun en kısa sürede çözülmesi hepimizin ortak arzusudur" diye konuştu.

11.04.2017 13:34:24 TSI

