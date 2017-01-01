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Belediye Başkanı Kara referandum çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Referandum çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir, Ahmet Polat, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında bütün sokakları teker teker dolaşıp güçlü bir devlet yolunda Evet için destek istedi.

Başkan Kara, Güçlü devlet için, güçlü millet için en önemlisi de gelecek nesiller için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum seçimlerinde rekor bir oy almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MAD-AOA-Y)



11.04.2017 13:34:40 TSI

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