11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan Bakanlar Kurulu'na çağrı:

11 Nisan 2017 Salı, 13:34
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan Bakanlar Kurulu'na çağrı:
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı'dan Bakanlar Kurulu'na çağrı:
- "Resmi ilân tarifesi bir an önce yayımlanmalı"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı bir açıklama yaparak, resmi ilân tarifesinin yenilenmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na çağrıda bulundu.
Yerel gazetelerin adeta can suyu olan resmi ilânlarla alakalı fiyat tarifesinin, Basın İlân Kurumu Genel Kurulu'nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tespit edildiğini hatırlatan Kolaylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Yerel gazetelerimiz ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçmektedir. Döviz fiyatlarında yaklaşık yüzde 20'lere ulaşan yıllık artış yaşandı. Dövizdeki artış sonucu, gazetelerimizin dövizle satın aldığı kâğıt, kalıp, film ve boya gibi zorunlu kullanım malzemelerin fiyatlarında da artış oldu. Bunun üzerine bir de başta SGK olmak üzere çeşitli işçilik giderleri ve vergiler de eklenince, yerel gazetelerimiz ekonomik anlamda zor günler yaşamaya başladı."
Gazetelerin can suyu olan ve aylık zorunlu giderlerin karşılanmasında önemli rol oynayan resmi ilân fiyat tarifesinin son olarak Mart 2016'da arttığını hatırlatan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Yerel gazetelerimiz Ocak ayından bu yana Bakanlar Kurulundan çıkacak kararı bekliyor. Mevzuat gereği, Basın İlan Kurumu Kasım Genel Kurulu'nda yerel gazetelerin resmi ilân fiyat tarifesinin 12 TL'ye arttırılması kararı alındı ve bu karar Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere Ankara'ya iletildi. Şimdi Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyoruz" dedi.
Resmi ilânların 1 santimetresinin tek sütundaki yayım ücretininhalen KDV hariç 10 lira 40 kuruş olduğunu hatırlatan TGK Genel Başkanı Kolaylı, yazılı açıklamasını şöyle tamamladı:
"Beklentimiz Ocak ayında yürürlüğe girmesi gereken yeni tarifenin hemen ele alınıp yürürlüğe girmesi. Bakanlar Kurulundan bu doğrultusunda karar çıkarsa, yeni tarife, Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 39. maddesine göre Resmi Gazete'de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek. Böylece yerel gazetelerimiz bir nebze de olsa rahat nefes alabilecek."
(MŞ)

11.04.2017 13:34:57 TSI
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