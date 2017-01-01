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Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gökkent Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri tanıtıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

-"Bizlerle beraber hizmet belediyeciliği başladı"

- Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

- "555 bin insana hizmet etmenin keyfini, mutluğunu ve gururunu taşıyoruz"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Gökkent Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı program ile tanıtıldı.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 555 bin nüfuslu Melikgazi ilçesine hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi bölgemizde şehrimizin içerisinde ayrıca güzel bir ilçe olarak yerini aldı. 555 bin insana hizmet etmenin keyfini, mutluğunu ve gururunu taşıyoruz. Burada Pazar yerimiz yeni ve Pazar yeri esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde yapıldı. Hemen yanı başında mahallemizdeki sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok amaçlı sosyal tesisimiz var. Ayrıca Pazar yerlerimizi fonksiyonel hale getiriyoruz. Tüm Pazar yerlerinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Amacımız buraların güneş enerjisiyle buluşmasını sağlamaktır. Onunda çalışmasını yaptık ve alt yapısı hazır. En kısa zamanda inşallah buranın güneş enerjisinden yararlanması içinde gerekli çalışmalar hazır. Yine burada internet ücretsiz olarak hizmete sunuluyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, "Bizler kamu yöneticisiyiz. Sizlerin oylarıyla gelmiş yöneticileriz. Ankara'da hükümetimiz ve bakanlarımız, yerelde de belediye başkanları olarak sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle son 1 aydır her gün bir köşede ya temel atıyoruz yasa tesisin birinin açılışını yapıyoruz. Biz büyükşehir olarak 16 ilçede birden hizmet yaparken, ilçe belediye başkanlarımızda birbirinden güzel eserleri sizlerin hizmetine sunuyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, "Bu hizmetlerin olabilmesinin temel sebebi istikrardır. İstikrarı sağladığınız da bu güzel insanlarla birlikte çalışıyoruz, üretiyoruz, geliştiriyoruz ve Türkiye'nin enerjisini gelişmeye yansıtıyoruz. İstikrar olmadığında memlekette yazar kasalar atılıyor. Çünkü kasanın içi boş. Alışveriş yok" diye konuştu.



"Bizlerle beraber hizmet belediyeciliği başladı"

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, birinci amaçlarının hizmet olduğunu kaydetti. Bakan Özhaseki, "Kimseyi ayırmadan, dışlamadan, 'Şu partili, bu partili' demeden hizmet etmekti. 'Madem ki Kayseri'de yaşıyoruz, madem ki bizim memleketimizin insanı, hizmet etmemiz gerekir' diyerek yıllarca hizmet ettik. Bu anlayışı da tüm Türkiye'de oturttuk. Bizden önce ideolojik bir belediyecilik anlayışı vardı. O dönemde bolca işe gelmediği halde bankamatik memurlar ve işçiler vardı. Akşama kadar kahvehanelerde otururlardı, hizmet etmezler ama maaşlarını da almaya devam ederlerdi. O partinin bir eylemi olduğunda eyleme giderlerdi. Orada bir toplantı olduğunda oraya giderlerdi ama onun dışında iş görmezlerdi. Bazı mahalleler cezalandırılır, oraya asfalt bile dökülmezdi. Kayseri güzel bir şehirdir. İnsanı da güzeldir. İnşallah hizmet ettikçe daha da güzelleşecek diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikram etti.

(AG-AÖ-Y)



11.04.2017 13:38:04 TSI

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