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Şevki Yılmaz Tavşanlı'da konuştu



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Akit Gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşmasını Önder İmam Hatipliler Derneği Tavşanlı Şube Başkanı Hüseyin Özkan yaptı.

Sunumunu Tavşanlı'dan yetişmiş şair yorumcu Yavuz Selim Koç'un yaptığı gecede Şevki Yılmaz farklı konulara değindi.

AK Parti iktidarı ile Türkiye'nin yaş ortalamasının yükseldiğini ifade eden Şevki Yılmaz, Kılıçtaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi gerektiğini, çünkü 10 yıl daha fazla yaşayacağını belirtti. (Tİ-EFE)



11.04.2017 13:47:14 TSI

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