11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Tayyar ile Fadıloğlu, esnafa yeni hükumet sistemini anlattı

11 Nisan 2017 Salı, 13:44
Tayyar ile Fadıloğlu, esnafa yeni hükumet sistemini anlattı
Tayyar ile Fadıloğlu, esnafa yeni hükumet sistemini anlattı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Halıcılar Sarayı esnafıyla bir araya gelerek yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Anayasa değişikliğini anlattı.
16 Nisanda yapılacak olan referandum için çalışmalarına devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ile birlikte esnaf ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halıcılar Sarayı esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Tayyar ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve değiştirilecek Anayasa maddeleriyle ile ilgili esnafa bilgi verdi.
Geleceğimizin şeklini belirlemek adına atılan bir adım
Referandumun önemine işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu seçim ne bir milletvekilliği, ne belediye başkanlığı, ne de bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu seçim, kendi geleceğimizin şeklini belirlemek adına atılmış atılan bir adımın seçimidir. Bu durumdan dolayı hassasiyetimiz en üst noktadadır. Bu yüzden hep birlikte üzerimize düşeni yapmalıyız. Seçilme yaşının 18'e indirilmesini eleştiriyorlar. 18-25 yaş arasında 9 milyon gencimiz var. Biz bu gençlere sen siyasileri seçebilirsin ancak kendin seçilemezsin diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Asıl olan seçilmek değil, seçmektir. Dünyanın birçok ülkesinde seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Gençlerimizi küçümsemeyelim onların önünü açmamız gerekir" açıklamasında bulundu.
Bir daha darbe olmaması adına askeri liseleri kapattık
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve meclisin birbirini seçime götürme hakkını soğuk savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne benzetti. Tayyar, "Soğuk Savaş döneminde her iki devletin de nükleer silahları vardı, birbirlerine karşı bir denge olarak, ama hiçbir zaman birbirlerine karşı kullanmadılar. Yeni anayasada da meclis ve cumhurbaşkanının seçime götürme yetkileri birbirlerine karşı bir dengedir. Bir daha darbeler yaşanmaması için askeri liseleri kapattık. Çünkü bu liselerde o çocuklara öğretilen kendisini geleceğin genelkurmayı değil, cumhurbaşkanı olarak görmesine yönelik eğitimler veriliyor. Bu liselerde siviller aşağılayıcı bir unsur olarak gösteriliyor. Onlara göre sivillerin kafası çalışmaz. Ülke kötüye gittiğinde müdahale eder ve ülkeyi yönetiriz mantığı mevcut" diye konuştu.
(AK-AOA-Y)

11.04.2017 13:44:52 TSI
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