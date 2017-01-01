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Besni'de Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından merkez, belde, köy ve birleştirilmiş 4. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.

Besni Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde yapılan yarışmada, toplam 594 öğrenci sınavda ter dökerken, veliler ise okul bahçesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Siyer-i Nebi yarışmasının amacının Hz. Peygamberi (S.A.V) küçüklere anlatmak, onların Hz. Peygamberin (S.A.V) hayatını öğrenmelerini sağlamak, O'nun ahlakını aşılamak ve çocuklara O'nu örnek yapmak olduğu belirtildi.

Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Bilgi yarışmasında birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tam altın, üçüncüye, yarım altın, dördüncü ve beşinciye ise çeyrek altın ödül verilecek.

(RK-AHM)



11.04.2017 13:48:15 TSI

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