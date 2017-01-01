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Şekerci, ameliyattan çıktı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Kariyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Umut Şekerci ameliyattan çıktı. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 7 aydır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yapılan tetkikler sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda tümör ve Lenfoma ile Lareks kanserini işaret eden bulgulara rastlanan Şekerci, Lenfoma belirtilerinin yüksek olması nedeniyle bugün sabah ameliyata alındı. Lenf bezleri ve düğümlerinde tespit edilen çok sayıda tümörden büyük ve riskli olanlarının alınması için bu sabah Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde ameliyat olan Şekerci'nin tedavisine ise ameliyat sonrası belirlenecek olan patolojik bulgulara göre karar verilecek.

Şekerci'nin ameliyatını Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Doktoru Şeref Oray gerçekleştirdi. Şekerci'nin ilerleyen tarihlerde birkaç operasyon daha geçireceği belirtildi. Şekerci, Atatürk devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Servisi'nde tedavi oluyor.

(OA-OA-Y)



11.04.2017 13:56:05 TSI

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