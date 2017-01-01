Akut Eskişehir ekibinin dalgıç sayısı 18'e yükseldi
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ESKİŞEHİR (İHA) - AKUT Eskişehir ekibindeki dalgıç sayısını artırma ve dalış tecrübelerini geliştirme için çalışmalar yapılıyor.
Bu amaçla Akut Eskişehir ekibi, yaklaşmakta olan yaz mevsiminde Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı'ında, kanal ve göletlerde meydana gelebilecek olan su kazalarına ve boğulmalara hemen müdahale edebilmek için planmalar yapıyor. Var olan dalgıç sayısını artırmaya, bir yandan da dalış tecrübelerini her fırsatta geliştirmeye çalışılıyor.
Akut Eskişehir ekibinden 6 gönüllü daha Bodrum'da teorik ve pratik dalış eğitimlerini tamamlarken,lisanslı dalıcılar da tecrübelerini arttırdı. Böylelikle Akut Eskişehir ekibi bünyesindeki dalıcı sayısını 18'e çıkardı. Akut Eskişehir ekibinin her fırsatta eğitimlerine devam edecekleri belirtildi.
(İHA-MET-Y)
11.04.2017 14:02:44 TSI
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