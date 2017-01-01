YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akut Eskişehir ekibinin dalgıç sayısı 18'e yükseldi

Akut Eskişehir ekibinin dalgıç sayısı 18'e yükseldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AKUT Eskişehir ekibindeki dalgıç sayısını artırma ve dalış tecrübelerini geliştirme için çalışmalar yapılıyor.

Bu amaçla Akut Eskişehir ekibi, yaklaşmakta olan yaz mevsiminde Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı'ında, kanal ve göletlerde meydana gelebilecek olan su kazalarına ve boğulmalara hemen müdahale edebilmek için planmalar yapıyor. Var olan dalgıç sayısını artırmaya, bir yandan da dalış tecrübelerini her fırsatta geliştirmeye çalışılıyor.

Akut Eskişehir ekibinden 6 gönüllü daha Bodrum'da teorik ve pratik dalış eğitimlerini tamamlarken,lisanslı dalıcılar da tecrübelerini arttırdı. Böylelikle Akut Eskişehir ekibi bünyesindeki dalıcı sayısını 18'e çıkardı. Akut Eskişehir ekibinin her fırsatta eğitimlerine devam edecekleri belirtildi.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 14:02:44 TSI

NNNN

