11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Oy kullanmak isteyen hastalar araçla alınacak

11 Nisan 2017 Salı, 14:04
Oy kullanmak isteyen hastalar araçla alınacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Sağlık İl Müdürü Dr. İhsan Bodakçı, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oy kullanmak isteyen evde sağlık hizmeti alan ve hastanede yatan hastaların uygun araçlarla sandığa götürüleceğini açıkladı.
Sağlık İl Müdürü Dr. İhsan Bodakçı yaptığı açıklamada "Hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızdan, 16 nisan 2017 tarihinde yapılacak olan halk oylamasında oy kullanmak isteyenlerin 444 38 33 nolu çağrı merkezini arayarak, talepte bulunmaları halinde, uygun araçla sandık kuruluna götürüleceklerdir" dedi.
(MŞY-AKK-Y)

11.04.2017 14:04:28 TSI
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