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Adıyaman'da ki kavgada 3 kişi gözaltına alındı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkezde iki gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alınırken, kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Atatürk Caddesi Kütüphane karşısında aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi 1 kişiye darp etti. Kavgada M.A., A.Y., M.Y ile M.K. kavga etti. Kavgada M.K yaralanırken, M.A., A.Y., M.Y adlı şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



11.04.2017 14:12:51 TSI

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