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Halk Eğitim Futbol Kurslarında yeni dönem



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde "Halk Eğitim Kursları" adı altında futbol branşına yönelik yaygın eğitim kursları düzenliyor.

Spor eğitmenleri tarafından açılan futbol kursları Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında sağlanan işbirliğiyle gerçekleşecek.

TFF tarafından güncellenen çocuk futbolu yaş grupları ve eğitim içerikleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak 2017 tarihinde onaylanmıştı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, ilgili futbol kurslarını yürütecek antrenör ve öğretmenlerin, çocuk futbolu alanında güncel bilgiler dahilinde uzmanlaşması amacıyla TFF tarafından Haziran ayında "Halk Eğitim Futbol Kursları Spor Eğitmeni Futbol Sertifika Programı 1. Kademe (6 - 9 Yaş) ve 2. Kademe (6 - 13 yaş)" eğitimleri verilecek.

İçeriğini TFF'nin oluşturduğu eğitimde, 3 gün sürecek pratik uygulamalara yönelik çalışmalar Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcileri tarafından verilecek olup, teorik bilgileri içeren çalışmalar "e-öğrenme" portalı üzerinden katılımcılara sunulacak ve eğitimler ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, eğitimlere katılmak isteyen spor eğitmenlerinin, 10 Nisan - 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında 'tff.org web' sayfasındaki online kurs başvuru sisteminde kayıt oluşturmaları gerektiğini belirtirken, eğitimlerin hangi il merkezlerinde yapılacağı, başvuruların toplanmasının ardından duyurulacağını söyledi.

Haziran ayında yapılacak eğitimlere katılmayan; TFF antrenörlük belgelerine (UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C ve TFF Grassroots Liderlik) sahip antrenörler ve öğretmenler ile Spor Yüksek Öğrenimi veren kurumlardan mezun olanlar, Temmuz 2017'den itibaren "Halk Eğitim Futbol Kursu" açma yetkisi alamayacaklar.

Aynı eğitim programı dahilinde TFF'den aldıkları geçerli bir belgeye sahip olanlar (UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C) Halk Eğitim Futbol Kursları Spor Eğitmeni Futbol Sertifika Programı 2. Kademe (6 - 13 yaş), Spor Yüksek Öğrenimi veren diğer kurumlardan mezun olanlar ile TFF Grassroots Liderlik Belgesine sahip olanlar Halk Eğitim Futbol Kursları Spor Eğitmeni Futbol Sertifika Programı 1. Kademe (6 - 9 yaş) belgesine sahip olacaklar.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde futbol kursu açan ve önümüzdeki dönemlerde futbol kursu açmak isteyen spor eğitmenleri, 15 Mayıs 2017 günü saat 17.00'ye kadar 'tff.org' üzerinden ilgili ücretsiz kursa katılım için başvurularını yapabilecekler.

(ELF-Y)



11.04.2017 14:08:18 TSI

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