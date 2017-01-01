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ETSO Başkanı Yücelik, Radyo Ritm'in konuğu oldu

11 Nisan 2017 Salı, 14:08
ETSO Başkanı Yücelik, Radyo Ritm'in konuğu oldu
- Yücelik; "Kalkınmanın temeli üretim ve yatırımdır"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, konuk olduğu radyo programında, Erzurum ekonomisinin durumu ile son dönemde şehrin kalkınmasına ve gelişmesine imkan tanıyacak fırsatlardan söz etti.
Gazeteci Orhan Bozkurt'un, 88.8 frekansından yayın yapan Radyo Ritm'de hazırlayıp sunduğu 'Erzurumajans' programına konuk olan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Radyo Ritm Genel Yayın Yönetmeni Mesut Gülrenk'in de eşlik ettiği yayında, ilin ekonomisine ilişkin soruları cevaplandırdı.
Konuşmasında, ETSO'nun faaliyetlerinden söz eden Başkan Yücelik, yaklaşık 10 yıldan bu yana ETSO bünyesinde hizmet veren Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'nin (ABİGEM) iş dünyasına eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiğini, KOBİ'ler için proje yürüttüğünü belirterek, "ABİGEM bugüne kadar 254 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenledi. 6 bin 900 kişiye girişimcilik sertifikası verildi. Kalkınma ajansları için 48 proje hazırladı ve 39 projeye uygulama hizmeti verdi. ETSO olarak, değişen ve gelişen dünyada, çalışan, işveren ve yeni girişimcilerin eğitimine büyük önem veriyoruz. Her zaman yerel ve ulusal projelerde ABİGEM'le birlikte yer aldık. Sadece Erzurum'da değil, 14 ilde KOBİ'lerimizin proje ve eğitim taleplerini karşılıyoruz" diye konuştu.
ETSO'nun, vakıf üniversitesi projesi
Konuşmasında ETSO Vakfı tarafından kurulacak olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Üniversitesi (ETSÜ) ile ilgili de bilgi veren Başkan Yücelik, bunun Erzurum'a katma değer sağlayacak ve gençlere alternatif eğitim imkanı sağlayacak ciddi bir proje olduğunu kaydederek, "Şu anda geldiğimiz aşamada; Erzurum-Aziziye karayolu üzerindeki 140 dönümlük kampüs arazisinin tapusunu aldık. Buna karşılık DSİ'ye 40 adet lojman yaptırıp teslim ettik. Bu süreçte YÖK'ün Vakıf Üniversiteleri yönetmeliğinde ciddi değişiklikler oldu. İstenen şartları yerine getirmek için yoğun çabalar gösterdik. Akabinde dosyamızı YÖK'ün ilgili birimine sunduk. Ocak ayında da bir heyet Erzurum'a gelerek ilk incelemeyi yaptı. İnşallah doğru bir yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve neticelendirmeye gayret ediyoruz" dedi.
Başkan Yücelik, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve eski İçişleri Bakanı ve ETSÜ Mütevelli Heyeti üyesi Efkan Ala'nın üniversite kurulma çalışmalarında kendilerine büyük destekleri olduğunu belirterek, bu konuda ETSO'ya yardımcı olan herkese teşekkür etti.
"Kalkınmanın temeli üretim ve yatırımdır"
Programda, Erzurum'un ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve son dönemde şehrin kalkınmasına, gelişmesine imkan tanıyacak fırsatlardan söz eden Başkan Yücelik, kalkınmanın temelini yatırım ve üretimin oluşturduğunu belirterek, şehirde üretim seferberliği başlatılması gerektiğini ifade etti. Erzurum'un sadece belli başlı sektörlerle kalkınmasının mümkün olmadığının altını çizen Başkan Yücelik, şunları söyledi; "Sadece turizmle ve hayvancılıkla bu kalkınmayı sağlamak mümkün değil. Asıl olan sanayimizi geliştirmek ve üretimimizi artırmaktır. Bu sebeple Cazibe Merkezleri Programı şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için yatırımcılarımıza güzel fırsatlar sunuyor. Bu program kapsamında KUDAKA ve Kalkınma Bankası'na farklı sektörlerden birçok yatırım başvurusu var. Eğer bu yatırımlar gerçekleştirilirse hem üretimimiz, hem de istihdamımız artacak."
Ulaşım projelerinin de Erzurum'un ve bölgenin kalkınmasını hızlandıracağını ve ticaretini büyüteceğini anlatan Başkan Yücelik, KOP, Ovit ve Zigana tünellerinin tamamlanmasıyla Rize ve Trabzon limanlarına ulaşımın daha da kolaylaşacağını ifade ederek, lojistik köyün de hizmete sokulmasıyla Erzurum'un ulaşım ve ticaret anlamında da bir kavşak noktasında olduğunun tescilleneceğini söyledi.
Ekrem Ceyhun, ufku geniş bir insandı
Programda, bir süre önce vefat eden Eski Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'la ilgili de düşünlerini dile getiren Başkan Yücelik şöyle konuştu; "Allah rahmet eylesin Ekrem Bey çok iyi bir Erzurumlu ve iyi bir devlet adamıydı. Cenazesinde bulunmak nasip oldu. Aşkale Çimento'nun şehrimize kazandırılmasında çok büyük emeği vardır. Fabrikanın özelleştirilmesinin her aşamasını takip eder, bizzat arar, sorardı ve telkinlerde bulunurdu. Ufku geniş bir insandı. Erzurum'la ilgili bütün projelerde bizlere fikir verir, destek olurdu. Biz de bu değerli büyüğümüzün emeklerine karşılık kendisiyle irtibatı hiçbir zaman kesmedik. Hastalığında da, sağlığında da her zaman kendisiyle görüştük.
ETSO tarafından düzenlenen ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan vergi ödül töreniyle ilgili de konuşan Başkan Yücelik, verginin kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ticaret erbabının zor şartlar altında faaliyet gösterdiğini bunun yanı sıra elde ettiği kazancından vergisini ödediğini dile getirdi. Başkan Yücelik, "Gerçekten vergi ödemek kutsal bir görev Bizim bütün üyelerimiz bunun bilinciyle vergisini kuruşuna kadar ödüyor. Kazanmak kadar devlete olan borcun da ödenmesi o kadar güzeldir" diye konuştu.
15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülke ekonomisine de büyük darbe vurulmaya çalışıldığını söyleyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, "Bunu için her zaman herkes sorumluluk biliciyle hareket etmeli ve uyanık olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine bütün imkanlarımızla, yatırımlarımızla destek oluyoruz. Devletimizin iş dünyasına güveni, bizlerin de moral ve motivasyonunu yükseltiyor. İnşallah ülkemizi daha güçlü ve aydınlık bir gelecek bekliyor" şeklinde konuştu.
(ERZ-Y)

11.04.2017 14:08:27 TSI
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