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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta öğrenciler için bilişim sınıfı oluşturuldu

11 Nisan 2017 Salı, 14:10
Yozgat'ta öğrenciler için bilişim sınıfı oluşturuldu

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Divanlı Mahallesi Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulunda 15 bilgisayarla bilişim sınıfı oluşturuldu.
Yozgat Valiliği tarafından başlatılan kampanya ile kurumların depolarında kullanmadıkları bilgisayarlar köy okullarına bilişim sınıfı olmaya devam ediyor. Yozgat Türk Telekom İl Müdürlüğü tarafından kullanılmayan bilgisayarlar öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Okulda oluşturulan bilişim sınıfının açılışında konuşan Vali Kemal Yurtnaç, kamu kurumlarında kullanılmayan bilgisayarları değerlendirdiklerini söyledi. Daha önce Bişek köyündeki okulda bilişim sınıfı oluşturduklarını hatırlatan Vali Yurtnaç,"Bu projemizi kamu kurumlarına duyurduk. Onların depolarında bulunan ve kullanmadıkları bilgisayarları aldık, bakımlarını yapıp kullanılır bir vaziyette okulumuzda bilişim sınıfını oluşturduk. Bu bilgisayarları öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olduk" dedi.
Okula kurulan bilgisayarların Türk Telekom İl Müdürlüğü tarafından verildiğini belirten Yurtnaç,"Bu çalışmamıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yakında da eski devlet hastanesinde bulunan bilgisayarları alarak yine köy okullarımızda bilgisayar sınıfı oluşturacağız. Tüm kurumlara yazı yazdık ve kullanmadıkları ne varsa onları biz değerlendireceğiz" diye konuştu.
Bilişim sınıfının açılışını öğrencilerle birlikte yapan Vali Yurtnaç daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.
(BMG-UY-Y-)

11.04.2017 14:10:01 TSI
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