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İslahiye'ye yeni milli eğitim müdürü atandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Şentürk

GAZİANTEP (İHA) -Gaziantep'in İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Antakya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Mustafa Çetin atandı.

İslahiye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan devir teslim törenine şube müdürleri İbrahim Yağcı, Yüksel Boreje ve Mustafa Özdemir katıldı.

Görevini devreden Halil İbrahim Demirtaş tören sırasında yaptığı açıklamada, ''2012 yılında başlamış olduğum İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimi an itibariyle tamamlamış bulunmaktayım. 5 yıllık bir hizmeti şerefimle teslim aldım şerefimle yeni gelen arkadaşıma teslim ediyorum daha önce de kendisiyle 2 yıl beraber çalıştığımız yakinen tanıdığım Mustafa Çetin beye teslim ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Burada çok uyumlu çalıştığım şube müdürlerimle ve diğer personelimiz ile Mustafa beyin de katkısı ile daha güzel hizmetlere imza atacağı kanaatindeyim. Mustafa Çetin'e yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.

İslahiye İlçe Müdürlüğü görevini devralan Mustafa Çetin ise yaptığı konuşmada, ''Halil İbrahim beyle yaklaşık 2 yıl beraber uyum içinde çalıştık daha sonra Antakya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandım. Bu bir bayrak yarışıdır kendisine İslahiye'ye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkürlerimi sunarım. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. Biz bayrağı devraldık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü daha iyi yerlere getireceğiz'' diye konuştu.

(BŞ-OE-Y)



11.04.2017 14:10:17 TSI

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