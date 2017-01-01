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Acentelerden sigortalılara uyarı

11 Nisan 2017 Salı, 14:11
Acentelerden sigortalılara uyarı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Sigorta Acenteleri Derneği, yetkisiz ve lisanssız sigorta yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Tokat Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Halil Kaya, kayıt dışı olarak sigorta poliçesi kesen kişilere karşı vatandaşları uyardı. Kaya, sigorta müşterilerinin mağdur duruma düşmemesi için, poliçe satın alırken lisans ve yetki belgesi olmasına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Kaya kısa bir süre önce faaliyete başlayan Tokat Sigorta Acenteleri derneğinin öncelikli amacının mesleği illegal yollarla yapan kişilere mani olmak ve sigortalıların yaşaması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmek olduğunu dile getirerek,"Bu arkadaşlarımızın ne sigortacılık lisansları var ne de yetki belgeleri. Konuya tam olarak vakıf olmadıklarından yanlış yönlendirmeler ve yanlış hasarlarla müşterilerin mağduriyetine sebep veriliyor. Sigorta yaptıracak vatandaşların acentelerde teknik personel olduğuna dikkat etmeleri ve muhataplarının konuyu iyi bildiğinden emin olmaları gerekiyor. Poliçesini satın alacağı acenteyi sabit acentelerden, tanınmış, bilinmiş köklü acentelerden seçmesini bekliyoruz. Bilindiği üzere internet satışları da son günlerde çok gündemde. Bu satışlardan dolayı ne yazık ki çok fazla mağduriyet söz konusu ve en çok şikayet aldığımız problem bu. Müşterinin bu tür satışlarda herhangi bir muhatabı olmadığından hasarın sigortadan karşılanma süresinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama yetkili acenteler vasıtasıyla sigortasını yaptıran müşteri, acenteye gelip konuyla ilgili direkt bilgi alabiliyor ya da 24 saat boyunca bizleri arayarak, hizmetin devamındaki hizmet olarak adlandırabileceğimiz yönlendirme hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Yani muhatap olduğundan işler daha hızlı yürüyor. Vatandaşlarımıza sigortalarını profesyonel acenteler vasıtasıyla yapmalarını öneriyoruz" dedi.
(Nİ-UY-Y-)

11.04.2017 14:11:04 TSI
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