11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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TEI'den Polis Haftası ziyareti

11 Nisan 2017 Salı, 14:11
TEI'den Polis Haftası ziyareti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - TEI Genel Müdürü Prof Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş tarihi olan 10 Nisan, her yıl düzenlenen etkinliklerle tüm yurtta "Polis Haftası" olarak kutlanıyor. Bu kapsamda TEI Genel Müdürü Prof Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti. Ülkemizin huzuru ve güveni için sürekli görev başında bulunan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutlayan TEI Genel Müdürü Akşit, İl Emniyet Müdürü Dinç'e çiçek sundu.
İl Emniyet Müdürü Dinç de, Eskişehir'e ve ülkemize büyük katma değer sağlayan TEI'nin, bu özel günde ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(İHA-MET-Y)

11.04.2017 14:11:19 TSI
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